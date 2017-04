Podemos tumba los presupuestos de García Page en Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este 7 abril 2017, con los votos a favor de PSOE y el voto en contra de PP y Podemos, los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2017, que ascendían a 8.919,8 millones de euros, con un techo de gasto de 5.960 millones.

Tras casi 18 horas de debate, el pleno de las Cortes ha rechazado el proyecto de ley de presupuestos, que se presentó tras un acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos que incluía un Plan de Garantías Ciudadanas dotado con 120 millones de euros. Emiliano García Page gobierna en minoría en Castilla-La Mancha y al no obtener los votos de Podemos no ha podido sacar este viernes adelante sus presupuestos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, acompañada de numerosos diputados socialistas ha criticado la actuación de Podemos, al tiempo que ha señalado que "nunca" pensaron que la formación "hiciera tan mal las cosas" y llegara a tumbar unos presupuestos "por soberbia", entre otros, de su secretario regional José García Molina.

En rueda de prensa, Fernández ha afirmado que esta "falta a la democracia" ha tirado abajo unos presupuestos que incluían como medida "estrella" el Plan de Garantías Ciudadanas propuesto por Podemos, a lo que ha advertido que será ahora la formación morada la que tenga que explicar a las personas necesitas "por qué no van a recibir esta renta garantizada por su decisión en el último momento".

La portavoz socialista ha afirmado que "han jugado con la gente, conscientemente y a sabiendas de que hacían una pantomima", y se ha preguntado "cuánto valía su palabra en ese momento o si ésta ha valido algo en algún momento".

Han jugado con la gente, conscientemente y a sabiendas de que hacían una pantomimaA su juicio, han sido los socialistas de la región quienes "han demostrado saber hacer las cosas, así como el presidente, Emiliano García-Page, que ha demostrado que sabe recuperar servicios públicos y convertir a Castilla-La Mancha en un lugar atractivo para empresas o que es capaz de demostrar una alternativa al PP"

Ha reconocido haberse reunido previamente con Podemos para presentarles las enmiendas socialistas a lo que Fernández ha reconocido haber "sentido" que la formación morada "ocultaba algo", por lo que se les pidió "negociar", pero "argumentaron que no había de qué preocuparse".

Ha pedido a Podemos ahora que "explique a los empleados públicos que no se va a poder pagar su recuperación salarial pactada con ellos".

A preguntas de los medios sobre el rechazo de 20 de las 25 enmiendas de Podemos, Fernández ha afirmado que "se ha negociado con Podemos hasta la extenuación, pero no se puede ceder en enmiendas que no mejoran en nada la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha". "No se podía aceptar un recorte de un millón de euros a enfermos de diálisis o que se cargaran el Museo de las Ciencias de Cuenca".

Ahora, "habrá que hacer medición de daños para ver qué se puede o no hacer con los presupuestos prorrogados. Es muy triste, para el PSOE, pero sobre todo para Castilla-La Mancha y todo por un voto irresponsable".

Las reacciones por parte del PP también han llegado. El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha tachado de "intolerable" la actitud de la formación morada, recalcando que "es la primera vez en la historia" que un Gobierno "es incapaz de sacar adelante unos presupuestos"; al tiempo que ha afeado a Podemos que "jueguen con la democracia y con los ciudadanos como si fuera una partida de ajedrez, engañando a la sociedad de Castilla-La Mancha".

"Es un espectáculo bochornoso marcado por la inestabilidad del Gobierno, y el único responsable es el presidente regional", ha considerado, añadiendo que "el golpe recibido hoy por el Gobierno merece una explicación a los ciudadanos".

Ha recalcado que los presupuestos "ya estaban acordados por PSOE y Podemos". "Ahora esperaremos que los ciudadanos tengan la respuesta que se merecen", ha finalizado.