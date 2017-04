Los separatistas catalanes se infiltran en Valencia con la complicidad de Compromís y PSOE

El independentismo se hace hueco en la Comunidad Valenciana. El cambio de Gobierno en la Generalitat bajo el mandato del PSPV-PSOE y Compromís ha dado fuelle en forma de subvenciones públicas y respaldo institucional a entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), socia de los separatistas catalanes de Òmnium Cultural, o Escola Valenciana, partidaria de un modelo de inmersión lingüística similar al de Cataluña.

En la vídeoteca queda una entrevista a Mónica Oltra en la que admitía que la expresión 'Países Catalanes' la usaban pero solo "entre amigos". La líder de la coalición nacionalista se ha mostrado partidaria del «derecho a decidir».

Y Dolors Pérez, senadora por la candidatura És el moment, que unía las fuerzas de Podemos y Compromís en la Comunidad Valenciana es firme defensora de lo que llaman los ‘països catalans', porque ella lo tiene claro: "los valencianos somos catalanes".

Cuenta ABC que el próximo 29 abril 2017, ACPV ha convocado una manifestación en Valencia para denunciar el "expolio fiscal" que, a su juicio, sufre la autonomía y contra los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

AYUDAS PÚBLICAS

A pesar de que las tesis secesionistas no han logrado calar históricamente entre el electorado valenciano, los grupos que las alimentan figuran entre los receptores de ayudas públicas tanto del Gobierno autonómico como de la propia Generalitat de Cataluña.

Así, solo en el segundo semestre del pasado año, el Departamento de Presidencia de Carles Puigdemont destinó más de 1,57 millones de euros en subvenciones a entidades radicadas en la Comunidad Valenciana partidarias de las tesis soberanistas, de acuerdo con la información suministrada por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

EL PP YA HABÍA AVISADO

"Si no quieren ser valencianos, que no representen a la Generalitat valenciana. Si no van a defender lo nuestro, sino lo del vecino, que se vayan a Cataluña, pero que les quede claro que, mientras el PP esté aquí, no vamos a consentir que se desprecie nuestra cultura, identidad y esencia como pueblo", advirtió el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret,en 2015.

El dirigente popular ha condenado los últimos episodios de prohibición de festejos taurinos, como en Favara o Alzira, de participar los concejales en actos religiosos (Bétera o Meliana) o "la postura de la alcaldesa de Sueca de prohibir a las bandas de música interpretar el Himno Nacional en las procesiones".

"Esa es la libertad que ellos promueven: prohibiciones. Vivimos en un Estado democrático, y eso no significa destruir libertades sino garantizarlas", ha dicho, y ha emplazado a estos alcaldes a "empezar a trabajar, a gestionar, y que se dejen de chorradas que no hacen más que generar malestar, crispación y confrontación social".