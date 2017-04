La repulsiva vomitona de 'Imagine' Carmena: "Hay que entender al terrorista suicida"

'Imagine' Carmena vuelve a escena y lo hace con unas palabras que van a traer cola porque vuelve a hacerle un lavado de cara al terrorismo.

La alcaldesa de Madrid, en la apertura del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación por la Convivencia y la Paz, que arrancó el 20 de abril de 2017, reclamó que:

Hay que intentar entender, no disculpar, al terrorista suicida al que no le importa perder su propia vida con tal de hacer daño.

Y añadía que:

Insistió en que:

Es importante que intentemos entender, no disculpar, porque hay que condenar con mucho convencimiento, pero sí tratar de entender cómo alguien puede tener tal sectarismo que no le importa perder su vida con tal de hacer daño.

Incluso puso en tela de juicio que se respondiera a los ataques:

MIGUEL URBÁN JUSTIFICÓ A QUIENES SE INMOLABAN

Las palabras de Manuela Carmena tienen su 'justificación' si recordamos lo que en noviembre de 2015 decía el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán en relación a los terroristas suicidas -Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos: "Se ha fallado a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse"-.

Transcribimos literalmente lo declarado por Urbán al programa 'Más vale tarde' (laSexta) el 18 de noviembre de 2017:

No hay que entrar en una agenda que está marcando la extrema-derecha europea de estigmatizar, de islamofobia, lo que hay que plantear es que hay que ir a las causas que generan que haya gente dispuesta a inmolarse. Hay que acabar con los guettos, hay que dar salidas laborales a gente que no tiene salidas. Son elementos estructurales donde hemos fallado. No solo en seguridad. Se ha fallado a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse en un sitio.