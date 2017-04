Carmena ultima su asalto al callejero franquista con el apoyo del PSOE y ...¡Ciudadanos!

El callejero de Madrid vuelve a ser un campo de batalla guerracivilista gracias al sectarismo del PSOE y Ahora Madrid con el apoyo cobarde de Ciudadanos. Carmena eliminará desde 52 denominaciones franquistas con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, después de votarse en un Pleno extraordinario el primer informe elaborado por el Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Paca Sauquillo.

Este informe planteaba el cambio de 52 calles, plazas o espacios públicos tras las 80 alegaciones presentadas por las Juntas de Distrito.

El Consistorio destinará una línea de subvenciones a los afectados por el renombre de las calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, unos cambios físicos que se empezarán a ver en la ciudad en mayo, ha informado este viernes el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente.

INTERVENCIÓN DE PEDRO CORRAL (PP)

El edil del PP Pedro Corral ha criticado este 28 de abril 2017 en el Pleno extraordinario de la Memoria Histórica que esta ley clasifica a "vivos y muertos" en el "más absoluto del maniqueísmo" y que el Comisionado se ha "excedido" al proponer nombres de las vías, por lo que se incumple el acuerdo Plenario.

🗣 @corralcpedro: No somos nosotros los sectarios. Pedimos que se mantenga la calle del fundador de #LaLegión — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 28 de abril de 2017

"La ley de Memoria Histórica ha estigmatizado. Ha abierto el 'ellos y el nosotros', ha rescatado la consignas partidistas, ha mutilado la verdad histórica, para trasmitir falsa idealización... ha contribuido a clasificar a vivos y muertos bajo el más absoluto de los maniqueísmos, los republicanos todos buenos y nacionales malos", ha expresado Corral en su intervención.

"A algunos nos quieren enterrar en el Valle de los Caídos, pero el PP está enterrado en los cementerios donde está Miguel Ángel Blanco, Martín Carpena... por defender la libertad incluso de quienes nos tachan de franquistas".

El edil popular ha recordado que el pacto de concordia de la Transición "se forjó sobre el acuerdo de no usar la guerra como arma política; se forjó sobre la certeza de que no podían hacerse recaer las consecuencias de la guerra sobre quienes no la vivieron y no compartieron los odios de quienes sí estuvieron en ella".

🗣 @corralcpedro: Nada justifica una guerra civil catastrófica con todas sus consecuencias, nada. Entre ellas una dictadura de 40 años. — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 28 de abril de 2017

La propuesta, al ser cerrada, se ha tenido que votar en bloque, a pesar de que el PP estaba a favor de la retirada de algunas calles por entender que con ellas se hacía exaltación al periodo franquista, como la Plaza del Caudillo, General Mola, plaza de Arriba España.

"Pero hay otras como Millán Astray que quitarla nos parece una ofensa a los legionarios porque fue el fundador de la Legión que tiene la calle desde antes de la Guerra Civil, Caídos de la División Azul que no pertenece ni a la época de la Guerra ni a la represión de la dictadura porque no fue un cuerpo represivo", dice Corral a PD.

"Ha sido tanta la torpeza de Ahora Madrid que han tenido que hacerlo externalizado, a través de este comisionado, que creemos que se ha excedido en sus competencias, porque estaba elegido para limitarse a elegir las calles a retirar, que es de lo que habla el artículo 15, no retirada y sustitución"

EL ADMIRADOR DE FIDEL CASTRO

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha espetado a la bancada del PP, en el Pleno extraordinario sobre memoria histórica, que "no hay maniqueísmo ni indiferencia", porque "no pueden estar en el mismo nivel el general Yagüe y Marcelino Camacho".

Valiente lo ha defendido este viernes en el Palacio de Cibeles, donde se debate para aprobar el primer informe del Comisionado, que propone el cambio de 52 calles con denominaciones franquistas.

Opositores cubanos responden a Mauricio Valiente: “Alabar a Fidel Castro es hacerse cómplice de sus crímenes” https://t.co/einzP3mVGh pic.twitter.com/LbRVnY2yHh — La Cuarta Columna (@La4columna) 2 de abril de 2017

"No es maniqueísta decir que hubo responsables que firmaron penas de muerte, que enviaron al paredón o la cárcel y quienes, con su valor, consiguieron que hoy disfrutemos de la democracia y la libertad. Eso no es maniqueísmo sino reconocer la verdad de nuestro país", ha lanzado.

CIUDADANOS Y SUS COMPLEJOS



Ciudadanos ha votado favorablemente, aunque ha criticado las formas en las que el Ejecutivo del Consistorio ha gobernado el asunto. Según Sofía Miranda, concejal por la formación naranja, "Ahora Madrid nos trae otra vez a al Pleno para debatir deprisa y corriendo sobre el callejero de nuestra ciudad".