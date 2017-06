Las hordas separatistas linchan al alcalde de Lérida por defender España: "¡Serás un cadáver!"

Ni hablar de celebrar un referéndum secesionista el 1 de octubre. Es del todo inviable, y los ayuntamientos gobernados por el PSC, han dejado bien a las claras que no participarán en el proceso. (Lérida se niega a ceder locales para el referéndum independentista de Puigdemont).

La presión de los separatistas no ha evitado que el Ayuntamiento de Lérida haya rechazado una propuesta de la Crida-CUP que reclamaba la cesión de espacios municipales para el referéndum sobre la independencia. Lérida se convierte así en la primera gran ciudad, y primera capital de provincia, que aclara su postura.

Y tal actitud ha desatado la furia de las hordas independentistas, que han usado las redes sociales para linchar al alcalde de la ciudad, el socialista Àngel Ros, que defiende España a capa y espada, y que incluso acaba de invitar a la selección española de fútbol a celebrar un partido en la ciudad.

Según se hace eco 'EsDiario', lo han cubierto con insultos y amenazas a cada cual más grave.

Están diciendo de él que es un "facha", un "traidor", un "miserable", una "vergüenza" para la ciudad y hasta un "nazi", cuando además su decisión viene avalada por la dirección del PSC, que ha pedido por escrito a sus alcaldes y concejales que no colaboren con el 1-O.

No obstante en ayuntamientos como el de Gerona, donde los socialistas gobiernan en coalición con una alcaldesa de CiU, sí se han mostrado mucho más receptivos al órdago del 1 de octubre.

Ja has perdut la poca vergony que tenies, ros?? No ets NINGÚ per decidir que la gent no voti, fatxa asquerós.