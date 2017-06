Carmena viaja en primera clase a Canadá mientras aquí persigue al coche privado y fomenta la bicicleta

Con el Ayuntamiento de Madrid en llamas tras conocerse la imputación de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato por malversación, prevaricación y delito societario, la alcaldesa Manuela Carmena se lo toma con mucha calma viajando en primera clase y no escatimando en comodidades durante su viaje oficial a Montreal (Canadá).

Lo ha hecho para participar en el XII Congreso Mundial de Metrópolis, donde se abordan el desarrollo sostenible, la movilidad y la economía colaborativa, valores que no hacen mucho juego con ese billete de primera clase de casi 9.000 euros que se ha gastado a costa de los contribuyentes.

Así es Carmena. Sánchez Mato y Mayer tienen que dimitir y en caso de que no lo hagan, tú tienes que cesarlos. #PodemosNoCumple pic.twitter.com/4XLKfMMS6i — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 21 de junio de 2017

La ha pillado ABC, que ha tenido acceso a una fotografía en la que se ve a la regidora en el interior del avión, en primera clase, gozando del mejor de los asientos. --El vuelo de lujo de Carmena a Canadá a costa del erario público--

Cuesta creer que esta sea la misma señora que llegó al ayuntamiento haciendo gala de austeridad viajando en metro (con su fotógrafo) y prometiendo acabar con los coches oficiales, mientras declaraba la guerra al coche privado.

No conforme con un cumplir sus promesas de control de gasto, ahora Carmena se apunta al despilfarro. La misma alcaldesa que asumió su mandato dando la señal de alerta sobre la existencia de 22.000 niños "en riesgo de vulnerabilidad por su malnutrición" (luego tuvo que rectificar y admitir que no era cierto) parece haberse olvidado de sus promesas electorales, lo mismo que sus concejales de Ahora Madrid que prometían dimitir en caso de imputación, algo que a estas horas todavía no han hecho.

Y todo cuando ella llegó a decir cuando era jueza que todo imputado tenía la obligación de dimitir como puede verse en este vídeo:

Carmena explica a Sánchez Mato y Mayer que deben dimitir pic.twitter.com/sCTEPv1MXM — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 20 de junio de 2017