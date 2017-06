Los separatistas linchan al alcalde españolista de Lleida: "Facha asqueroso"

La que le ha caído al alcalde socialista de Lleida, Ángel Ros, no sólo por defender la unidad de España, sino por poner todo tipo de impedimentos para que el 1 de octubre de 2017 se vote en locales de titularidad municipal el ilegal referéndum separatista.

Es más, de cara a ese 1 de octubre de 2017, fecha en la que se llevará a cabo ese esperpento de consulta, el regidor ilerdense ha hecho un ofrecimiento a la Federación Española de Fútbol para que el combinado entrenado por Julen Lopetegui dispute un partido en su ciudad.

Evidentemente, la caterva separatista se ha lanzado al cuello de Ros y no han escatimado en ese vertedero de vómitos que es Twitter a la hora de escupir todo tipo de epítetos; desde "miserable" a "facha asqueroso" y "cadáver político".

Ja has perdut la poca vergony que tenies, ros?? No ets NINGÚ per decidir que la gent no voti, fatxa asquerós.