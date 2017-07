Cristina Cifuentes. "Mi meta en 2019 es Madrid, ni valoro ni estoy en la sucesión de Rajoy"

Cristina Cifuentes acaba de cumplir dos años al frente de la Comunidad de Madrid y siempre que se supera el ecuador de una legislatura comienzan los dimes y diretes de cara al proceso electoral que aún no se divisa en lontananza para el común de los mortales. Pero el político siempre tiene que poner miras más largas.

La líder del PP en Madrid asegura lo primero de todo que nadie dentro del partido le ha puesto la zancadilla:

Yo no lo he percibido. No puedo negar que haya personas en el PP, seguramente, que te tienen más cariño y simpatía o menos, es inevitable. Pero lo que yo he notado, desde hace mucho tiempo y en estos dos años de presidencia más, es un apoyo absoluto del Gobierno de la Nación en la cabeza del presidente y del partido en la cabeza del presidente, de la secretaria general, del coordinador, de los vicesecretarios generales... Lo que he notado es apoyo político y, lo que es más importante, apoyo personal y cariño. Sin ninguna excepción. Tengo buena relación con Cospedal y con Soraya. No es incompatible. La primera, es verdad, es mi amiga y nos queremos mucho.