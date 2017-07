¿Acabarán Puigdemont y Junqueras a hostias como los Beatles? Mofas con el apoyo de Yoko Ono al soberanismo catalán

La campaña soberanista "Let Catalans vote" ("Dejad votar a los catalanes") ha anunciado este 24 de julio de 2017 que varias figuras internacionales, como Yoko Ono, Peter Gabriel o Hristo Stoichkov se han sumado al manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña, en plenos preparativos del referéndum del 1 de octubre.

La sorpresa que ha causado la adhesión de la artista, famosa por su relación con John Lennon, a favor del sobernismo catalán, ha puesto en ebullición las redes:

Yoko Ono...ya lo decían los Def con dos...la culpa de todo ,la tiene Yoko Ono... No tuvo bastante con cargarse a los Beatles...😂 — francisco gimeno (@francis37863118) 24 de julio de 2017

Yoko Ono, la última aliada del procés. De esta sí que los convergentes y ERC acaban a hostias. — Pastrana (@JosPastr) 24 de julio de 2017

Para separar a los Beatles Yoko Ono no exigió ningún referéndum. — Libertad Digital (@libertaddigital) 24 de julio de 2017

Yoko Ono apoya el procés.

Creo que este es el mejor argumento en contra del procés que nadie puede hacer. https://t.co/I4VR3Ck5eL — Roger Senserrich (@Egocrata) 24 de julio de 2017

Yoko Ono y Oriol Junqueras pic.twitter.com/F0CujEbwVL — Fede GR (@fgr95) 24 de julio de 2017

A ver quién es el guapo que no hace caso a Yoko Ono a sabiendas de su profundo conocimiento de la historia la ley y sociopolítica de España — Alexander (@alex_UCM1) 24 de julio de 2017

No contenta con romper los Beatles Yoko ono ahora quiere romper España pic.twitter.com/hzZi5YyOKI — Myky (@NoemiDufourt) 24 de julio de 2017

Si a las mujeres que destacan en los medios son Yoko Ono o Irene Montero luego no os quejéis de que se diga que llegáis por chupar pollas — (((Pantolomeo))) (@Pantolomeo) 24 de julio de 2017

De izquierda a derecha

Turull

Yoko Ono

Junqueras

Puigdemont

Los Simpsons otra vez. pic.twitter.com/CKU2nEkjDq — Pasanospoco (@pasanospoco) 24 de julio de 2017

Querida Yoko Ono,

Ya acabaste con la mejor banda de la historia del pop,

no intentes acabar con la nación más hermosa del mundo.

Que te den — Peter #1ONadaQVotar (@PeetarOtul) 24 de julio de 2017

Primero separó a los Beatles y ahora pretende separar a España.



JAMÁS TE LO PERDONARE YOKO ONO. JAMÁS!!! pic.twitter.com/SwqeynAXMo — Joru (@Seidou_18) 24 de julio de 2017

Amigos catalanes, votad todo lo que queráis, pero una cosa os digo, no os fiéis ni un pelo de Yoko Ono, os lo digo por experiencia. pic.twitter.com/ttQdR1mbfY — Fairlaine (@Fairlane4) 24 de julio de 2017

Yoko Ono, una de las voces más autorizadas en el campo de las separaciones complicadas, apoya el referéndum catalán. pic.twitter.com/BhUTFqURIN — Numeritos🌶 (@08181) 24 de julio de 2017

Además de Ono, el cantautor inglés Peter Gabriel y el ex jugador del Barça Hristo Stoichkov, también se han sumado al manifiesto el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el ex futbolista francés Éric Cantona, el sociólogo y jurista esloveno Peter Jambrek, el ex secretario de Estado de Finanzas de Alemania Heiner Flassbeck y el economista griego y ex diputado de Syriza Costas Lapavitsas.

Durante este año se han añadido la activista Angela Davis; la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú; el de 2015, Ahmed Galai, y el actor Viggo Mortensen, entre otros.