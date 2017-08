La indignante lista de chapuzas que la Generalitat nos oculta sobre el atentado terrorista de Barcelona

Todo el afán de las autoridades nacionalistas, incluidos los mandos de los Mossos, ha sido excluir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de la investigación del atentado; tratar de presentarse ante el mundo como un estat independent, y fingir una eficacia muy lejos de la realmente demostrada.

Los amigos de Dolça Catalunya han elaborado un lista que resume cómo que los mandos de los Mossos de Esquadra y las autoridades de Interior del gobierno catalán han actuado con una incompetencia preocupante.

1.- El miércoles 16 de agosto se produce una explosión enorme en un chalet de Alcanar que se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Los Mossos declararon esa explosión como "accidentental" por "acumulación de gas". La Guardia Civil de San Carlos de la Rápita acudió inmediatamente, pero los Mossos no les dejaron ni entrar.

El terrorista islámico que asesino a 15 en Las Ramblas, antes... y después. https://t.co/7xvIw4793d pic.twitter.com/UAqqlyXnkq — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 21 de agosto de 2017

2.- En la casa de Alcanar aparecieron más de cien bombonas de butano y varias de acetileno. Los testimonios del vecindario daban cuenta de que la casa estaba "okupada" por un gran número de árabes. Los Mossos no consideraron otra hipótesis que la del accidente y no comunicaron ni a la Guardia Civil ni a la Policia Nacional este incidente ni les dejaron investigar.--¿Quién la 'cagó' en Alcanar? "Los Mossos no dejaron investigar la explosión a la Guardia Civil"--

3.- Uno de los ocupantes de la casa resultó herido y fue trasladado al hospital. Nadie le interrogó ni mucho menos le detuvo en ese momento.

4.- Ya después del atentado de Barcelona descubrieron en la casa restos de triperóxido de triacetona (TATP), el explosivo usado por las células yihadistas y cuya fórmula de fabricación difunden en sus páginas web. Ese dato hubiera puesto inmediatamente a los ocupantes de la casa en relación con un atentado.

5.- Y hubiera evitado también el imprudente desescombro de la casa de Alcanar, durante el cual se produjo otra explosión que causó 9 heridos entre bomberos y Mossos.

6.- La tarde del 17, una furgoneta irrumpe en Las Ramblas a gran velocidad. Ello es posible porque no existían barreras en la zona peatonal pese a que la Policia Nacional recomendó instalarlas antes de Navidad. Los Mossos y la alcaldesa de Barcelona se negaron a la instalación de bolardos, maceteros u otros obstáculos. --Estaban demasiado ocupados en proteger a 'okupas' y perseguir españolistas para acordarse de poner bolardos--

7.- El conductor del vehículo recorre 530 metros de la avenida más turística de Barcelona. Cuando sale del vehículo ningún Mosso le intercepta y puede llegar a la plaza Universidad, donde al parecer secuestró un choche y asesinó a su ocupante.

8.- En la "Operación Jaula" una agente de los Mossos resulta arrollada por un coche. El compañero abre fuego contra el vehículo, que sorprendentemente escapa y aparece abandonado en la localidad de Sant Just. Se informa de que el conductor ha sido abatido por los disparos del agente y ha muerto por impacto de bala. Luego se descubre que el difunto estaba sentado en el asiento del copiloto y que murió por apuñalamiento de arma blanca. El vehículo no tenía ni un solo impacto de los diez tiros disparados. Pasadas diez horas se dan cuenta de que el difunto no tenía nada que ver con el atentado y que el conductor está huido.

9.- El portavoz de los Mossos informa que descartan más atentados, y que todos los esfuerzos van dirigidos a localizar a los sospechosos del atentado de Las Ramblas.

10.- En Cambrils un coche con cinco marroquíes pretende repetir el atentado de Las Ramblas, posiblemente en el paseo marítimo de Salou, lleno de gente a esas horas de la noche, y presumiblemente por el método del acuchillamiento indiscriminado como en Londres. El Audi A3 recibe el alto de una pareja de los Mossos, pero no se detiene y vuelca en la rotonda inmediata al control. Cuatro de los ocupantes salen del vehículo y atacan al Mosso que les controlaba. Resulta que este había sido militar en la Legión y mata a tiros a los 4 yihadistas en un instante.--Un sólo policía mató a cuatro de los terroristas islámicos de Cambrils--

No sé si es más repugnante el "algo habrán hecho" que decían de las víctimas de ETA, o el "algo habremos hecho" cuando matan los islamistas. — Fray Josepho (@FrayJosepho) 21 de agosto de 2017

11.- El quinto terrorista sale corriendo y es interceptado por una pareja de Mossos que se desplazaban en un coche camuflado. A este le da tiempo a degollar a una señora que pasaba por allí y es disparado por los Mossos que, a 5 metros, consiguen alcanzarle con 3 de los 11 tiros que dispararon. No se les ocurre dispararle a las piernas para capturarlo con vida y conseguir información clave.

12.- Se descubre que todo empezó en una mezquita de Ripoll, en la que actuaba como imán un marroquí ex presidiario de la cárcel de Tarragona, Abdelbaqui Es Satti, del que se sabía que había tenido relación con los terroristas del 11-M. El imán y otros terroristas habían viajado a Bélgica, Francia y Suiza, pero no estaba controlado por los Mossos. Ripoll es un pueblo de 10.000 habitantes en el que, por lo visto, las autoridades de Interior de Cataluña no sabían qué clase de tipo andaba dirigiendo una mezquita.

Estos suelen ser los separatistas más radicales. Sus orígenes de fuera de Cataluña los intentan compensar con una dosis extra de fanatismo. pic.twitter.com/Bjw5kAP6NF — Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) 21 de agosto de 2017

13.- Desde el momento del atentado se venía buscando a un niño australiano de 7 años, cuya desaparición había denunciado su familia tras el atentado. 2 días más tarde los Mossos informan que está en un hospital y que no hay ninguna víctima no localizada. Medio día más tarde los Mossos informan de que el niño en realidad está muerto y que falleció en el atentado. --La policía cose a balazos al terrorista islámico que huyó tras perpetrar la masacre con su furgoneta en La Rambla--

Y con nuestra seguridad no se juega, Puigdemont.

¿En manos de quién está nuestra seguridad, estimados Puigdemont, Forn, Soler y Trapero?