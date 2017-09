Feroz boicot español contra Codorníu por salpicar el 1-0 a uno de sus accionistas

Les ha caído buena. Por si fuera poco que en abril la firma de cava presentara un ERE en su plantilla ante la pérdida de negocio y competitividad, el hecho de que la Guardia Civil se incautara este martes 18 de septiembre de 2017 de sobres cerrados con las notificaciones para la configuración de las mesas electorales del 1-O, en la empresa de mensajería privada Unipost de Terrassa, les ha dado la puntilla.

Así, se ha reactivado el boicot que ya sufriera en 2014, cuando se supo que había impreso el material de la consulta del 9 de noviembre.

.@UnipostOficial colabora con la ruptura de España. Es de un Raventós, es decir, @Codorniu_ES. Vayan pensando con qué brindar esta Navidad — Nicolás de Cárdenas (@cardenasnicolas) 19 de septiembre de 2017

Y es que parte de la familia Raventós, que está al frente de la empresa familiar más antigua de España, dirige también Unipost. En Twitter les han dado duro a tres meses para que llegue la Navidad: "Es la bebida oficial del referéndum". El número de mensajes pidiendo no comprar cava de esta empresa catalana sube como la espuma.

CODORNIU, ? BOICOT — josegomeztalero (@josegomeztaler1) 19 de septiembre de 2017

Los responsables se defienden ahora panzan arriba, alegando que

"el hecho de que unos accionistas minoritarios de este grupo, que no trabajan en la empresa, tengan a título individual acciones de Unipost no supone que el Grupo Codorníu participe ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost".

Han incidido en que la empresa de cava "no hace política" y que los propietarios de Unipost no están en ningún consejo ni órgano directivo de Codorníu. Según este comunicado, Unipost no es una sociedad del Grupo Codorníu y este no tiene participación alguna en la misma. Según han señalado a ''El Confidencial', "solo uno de nuestros 218 accionistas en dueño de Unipost. Nosotros no podemos hacernos responsables de lo que hace un accionista".

Unipost, en manos de la familia Raventós (que también controla la empresa Codorniú

Boicot a Codorniú a ver si se van a tomar viento! — toni parisino (@ToniParisino) 19 de septiembre de 2017

Sea como fuere, las redes se les han echado encima, sin piedad alguna.

Ni una gota de cava Codorniu, ni un envío por Unipost. Si me llegará alguno, lo devuelvo inmediatamente. Avisaré a Amazon por si acaso — dalmases01 (@alburgos01) 19 de septiembre de 2017