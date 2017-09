Julian Assange, ese dantesco 'gurú' del independentismo catalán, ha dado un paso más en su exitoso intento de enterrar su propia leyenda y ha confundido a la publicación satírica 'El Mundo Today' con 'El Mundo', lo que ha provocado carcajadas a cascoporro--Este es el caso que hay que hacerle a Assange cuando habla de Cataluña: llama "Pancho Sánchez" a Sancho Panza--.

Assange, que ya venía de un estado de forma inconmensurable tras su duelo a muerte con Arturo Pérez-Reverte y su posterior patinazo llamando 'Pancho Sánchez' a Sancho Panza, hizo suyo uno de los mayores ridículos de la era virtual--Pérez-Reverte apalea al espía de pacotilla Assange: "Usted es un perfecto idiota e ignorante sobre España y Cataluña"--.

El fundador de Wikileaks ha cometido una metedura de pata épica porque 'El Mundo Today' le dedicó una de sus bromas en Twitter y este individuó sorprendió a propios y extraños negándo el mensaje e insultando a discreción--Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pide la cabeza del director del Periodico de Catalunya--.

I appreciate the joke. But it's hard to tell the difference with the real "El Mundo" which is often ferociously stupid.