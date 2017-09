"Traidor", "renegado", "nazi"...los 'catabasunos' acosan y humillan a Serrat por criticar su referéndum

Era de esperar. La locura y la política de gestos que todo lo impregna en Cataluña convierte ídolos en enemigos a velocidad de vértigo.

El último en sufrir el acoso y la sinrazón del nacionalismo más retrógrado ha sido Joan Manuel Serrat.

El cantautor se ha mostrado contrario al referéndum en los términos y las maneras que propone el Govern catalán y ha advertido de la gran fractura social que puede acaecer en Cataluña.

Ahora toca linchar a Serrat. En el 'nou país' no cabe ninguna disidencia. https://t.co/1ETD48t880

Joan Manuel Serrat fue censurado por Franco al no permitirle cantar en catalán en Eurovision. Y una indepe, hoy, habla de expulsarle… 🤦🏻‍♂️

La red se ha llenado de insultos contra Serrat.

"Renegado", "botifler", "traidor", es lo más suave que han escrito en contra del autor de 'Mediterráneo'.

Qui tha vist i qui et veu Serrat.... Quina pena, tan que t'admirava en la meva joventut¡¡ Per mi ja has passat a l'historia¡¡¡¡