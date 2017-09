Aleix Espargaró se lleva un recital de hostias por su soflama contra la Guardia Civil

El tipo es buen piloto, pero en cuanto a conocimiento de política debe tener el mismo nivel que su moto (o incluso menos).

Aleix Espargaró, de MotoGP, incendiaba el 22 de septiembre de 2017 las redes sociales tras conocerse su ataque bestial contra la Guardia Civil:

Es lamentable lo que está haciendo el Gobierno español y la Guardia Civil. Se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una Guerra Civil. No me esperaba esto. Es una prueba más de que hay mucho miedo en España de quedarse sin Cataluña. Creo que, al menos, lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia. No se puede perder la paz y parece que se está perdiendo y eso que todavía falta una semana para el 1 de octubre.

Evidentemente, las palabras de este buen deportista, a la par que mamarracho supremo en cuanto se convierte en peatón, no quedaron en el olvido:

Espero que sepas ver máquina! mira que bandera más bonita 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 — Mayori (@Mayorijeje) 22 de septiembre de 2017

pero si tu eres un analfabeto sin estudios!! paquete!!📦 — Anakin Vader (@_AnakinVader) 22 de septiembre de 2017

Sr.Espargaró, sabes lo que es la democracia? Acatar las leyes que TODA España aceptó en la Constitución del 78, no pasársela por los huevos. — Nacho Plans (@_nachoplans_) 22 de septiembre de 2017

Tienes tú pinta de haber estudiado mucho campeón...Brindaré a partir de ahora cada vez que te salgas de una curva o se te joda la moto, bobo — BRUS (@BrusElVikingo_) 22 de septiembre de 2017

Pero si vives en Andorra payaso, que vas a opinar tu aquí. — Pablo (@PabloMurillo19) 22 de septiembre de 2017

Hola, soy Aleix, muy catalán, pero empadronado en Andorra — manrique (@ManuelLopezF) 22 de septiembre de 2017

Deberías quitar la foto del gran Ángel Nieto de tu perfil, no eres digno de llevarla por tus comentarios y tu chulería — Anto (@AntoGasolinas) 22 de septiembre de 2017

Bravo campeón, te deseo de corazón que tu carrera deportiva termine en 5 carreras como mucho, bastante la has estirado ya, andorranito — Ismael Vega (@Tato_Vega) 22 de septiembre de 2017

No se olvide Conviene aclararlo: quien ha liquidado la autonomía de #Cataluña ha sido #Puigdemont al declararse fuera de la Constitución — rober (@1972rcs) 22 de septiembre de 2017

Desde el 2004 en el mundial y sin una sola victoria!!! No queremos a paquetes como tú en 🇪🇸! Solo eres noticia con esto. Das vergüenza! — Guille Márquez (@GuillermoS_W) 22 de septiembre de 2017