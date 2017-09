La tropa intelectual que ahora se rebela contra el separatismo catalán estuvo callada mucho tiempo

"No votaré", de Xavier Xardà (El Periódico de Cataluña, 08/07/2017), fue un alegato breve y rotundo contra las gamberradas del catalanismo descarriado. ¡Qué güay! ¡ya era hora! ¡Mira que le ha costado! ¡Por fin! Estos y otros arranques ponen en solfa el valor cívico de personajes mediáticos ausentes durante décadas. Bienvenidos, pero...

No vayan tan deprisa, Sardà, como tantos otros tibios, equidistantes y dispuestos sin desmayo y en todo momento a contraponer nacionalistas a fabricantes de independentistas (ya saben, el PP y la caverna mediática), no saca, sin embargo, las consecuencias adecuadas, ni desautoriza a los causantes reales de este golpe de Estado institucional con las descalificaciones que suele reservar a la derecha española; por lo que parece, los únicos fachas que hay en España. No sé si por ser derecha, por ser española, o por las dos cosas a la vez.

Su alegato contra el mayor saqueo a la democracia después del golpe de Estado de Tejero, queda en eso, en un capón a los gamberretes del catalanismo tronado. Ya saben, como "los chicos de la gasolina", versión catalana de Arzalluz. Y es que son muchos años de connivencia, condescendencia y mamoneo con esa atmósfera familiar del catalanismo que nos ha traído hasta aquí.

En ese dial progresista deambula por el mismo síndrome de Cataluña la cineasta, Isabel Coixet con el glamour bienintencionado de la burguesía barcelonesa de izquierdas: "no ser independentista no significa ser fascista ni de Ciudadanos ni del PP". Ahí la tienen, acogiéndose a sagrado, sí, pero no, dejando las enaguas del alma al aire en un artículo por lo demás impecable. "Una visión naíf del referéndum", publicado en El País el pasado 19 de Julio de 2017.

Entiendo que el recurso al estigma de facha fuera insuperable en los ochenta, incluso a principios de los noventa, pero después de lo que ha llovido, hacer depender su autoestima, su responsabilidad intelectual y su hacienda de esa descalificación es inaudito. Y aunar el apelativo de facha al PP y Cs, patético, pura sumisión al nominalismo ideológico de los amos de la masía que pretende criticar.

Alguien le tendría que aclarar que el franquismo no era detestable por ser de derechas, sino por ser una dictadura. ¿O todavía andan nuestros progres haciendo distinciones entre el franquismo y el castrismo, entre la monarquía comunista de Corea del Norte y el Chile de Pinochet? Alguien les debería aclarar que esto no va de ideologías sino de democracia o nacionalismo.

¡Cuánta falta hace en España una revolución mental en la izquierda para que tome conciencia del fraude que representa su falta de beligerancia contra el nacionalismo, su defensa de la igualdad y la libertad de los individuos concretos por encima de los territorios! Hay otra izquierda posible, pero sólo será viable si la actual, toma conciencia de la pájara histórica a la que la indujo el franquismo y la que está ordeñando el nacionalismo en nombre de los rancios derechos históricos y la plurinacionalidad.

No me malinterpreten, bienvenidos sean esos dos arrebatos en momentos decisivos para decantar al respetable, pero falta fineza, una brizna de humildad y reconocer públicamente (aunque sólo sea por pedagogía), que si estamos donde estamos es porque miles de silencios como los suyos, cuando no connivencias, han hecho posible esta zanja en el abismo.

Como los de la mayoría de intelectuales, artistas y creadores con legitimidad social para oponerse a lo que era evidente y no lo hicieron. Ahí tienen a un buen ramillete en El País, forzados por Juan Cruz a comparecer como si no fuera con ellos.

Y no es porque sean tibios de carácter, algunos construyeron su leyenda intelectual sobre impecables actitudes cívicas en otros campos. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat. ¿Se acuerdan del plante de Eurovisión en pleno franquismo por no poder hacerlo en catalán cuando la lengua de millones de catalanes estaba proscrita por las instituciones franquistas?

¿O su lucha en América latina en las peores circunstancias políticas? ¿Dónde ha estado Serrat todos estos años mientras los sucesivos gobiernos nacionalistas impedían estudiar a los niños de Cornellà en su lengua materna, la misma lengua materna que tanto reivindicó para los niños catalanohablantes cuando la exclusión era al revés? ¿Acaso los niños castellanohablantes no tienen lengua materna? Su equidistancia es leche mamada de la neblina nacionalista que envuelve nuestros días:

El Estatuto de Zapatero "desató una guerra de sordos" en la que el PP intervino alentando "el boicot a los productos catalanes e instaló mesas contra aquel Estatut". La misma monserga de los 12 editoriales conjuntos, ni una palabra contra el insoportable supremacismo cultural y egoísmo identitario de estos espectros nacionalistas llegados del romanticismo del XIX para sacralizar los territorios. (Perdón, este artículo fue escrito hace ya más de un mes y medio, 5/agosto/2017, esperando inútilmente que lo publicara El País, pues en El País salieron los personajes que aquí se cuestionan.

Y en la espera, nuestro querido Serrat, ¡por fin! se ha dignado sacar lo mejor de sí, la honestidad, la coherencia, su compromiso con la libertad, para susurrar que "La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament pero a espaldas de los demás miembros del Parlament".

Y digo susurrar porque, a pesar de que su denuncia hace un daño tremendo a los partidarios del golpe secesionista, deja demasiadas dudas. ¿Y si se hubiera elaborado sin pisotear las normas del Parlament, ni del Estatut, y el debido respeto democrático a los demás grupos, pero a espaldas de la Constitución, hubiera seguido callado? La pregunta no es retórica, son tiempos donde las medias tintas no valen. O estás con el Estado de Derecho o contra él. Sobre todo, personas y personajes tan admirables como él. Sin duda, y a pesar de lo dicho, pondremos Mediterráneo para deleitarnos con su música y defendernos del pucherazo. Duele recordarle a Serrat estas cosas, pero es una manera de recordar otros muchos silencios para que, de una vez, salgan de la comodidad de la equidistancia abstemica que ha denunciado Fernando Savater.

Eduardo Mendoza se permite incluso aclarar que no es equidistante, "pero sí entiendo -asegura- las razones y las sinrazones de unos y de otros". No sé si mucho, porque después de describir el proceso como un tren que sigue corriendo "pero ya fuera de las vías" colige que todo es culpa "de haber mezclado todo esto con el nacionalismo". El nacionalismo "es de otro tiempo y no es relevante en esta cuestión".

Increíble el autor de La Ciudad de los Prodigios. ¿Y si el nacionalismo no es la causa de todo esto, qué lo es? Con tal de no meterse a saco contra la ideología que nos ha traído hasta aquí es capaz de negar la evidencia con la que convive y no ha combatido.

¿Por qué otorgarán legitimidad cívico-ética a creadores de éxito por el mero hecho de haber triunfado? Isaac Newton fue un genio, pero una lamentable persona. Incluso en otros casos, no por ser malas personas, sino por falta de competencia en el campo de la política.

Ortega y Gasset cuestionó las ideas políticas de Albert Einstein, no porque fueran buenas o malas, sino porque se les atribuía el mismo valor que a sus teorías científicas. Al que fuera un superdotado en física no debía otorgársele per se, sostenía Ortega, legitimidad en aquellas áreas del conocimiento que no hubiera cultivado o en las que hubiera demostrado desconocimiento.

La precisión de Ortega viene al caso, y de qué manera con la mayoría del racimo de intelectuales y artistas recogidos por Juan Cruz en El País. Con un añadido propio, además del conocimiento, que les sobra a todos ellos, es necesario el compromiso ético con los mejores valores de la humanidad.

En realidad, menos Juan Marsé y Nuria Amat el resto elude señalar el origen del mal y descalificar su existencia, cuando no justificar sus trampas y sus mantras, como Mario Gas que sigue enquistado en el derecho a decidir y en la crítica a la judicialización de la política sin responsabilizarse de su capacidad intelectual para desenmascarar esos dos grandes sofismas.

Incluso, Alex Salmon, periodista profesional que durante años ha dado la cara con la elegancia de un constructor de puentes, se hace la pregunta acertada: "¿Cómo hemos llegado a esto?" pero sin atreverse a pasar de una regañina cariñosa desde el mismo titular: "Déjenme que les acuse, pero con todo mi amor". Precisamente ese sacralizado respeto es la acusación más flagrante contra ellos. Teniendo legitimidad social, no han hecho de ella lo que la responsabilidad cívica les obligaba. ¡Qué lejos están del "Yo acuso", de Emilie Zola en el caso Deyfus!

Joan Botella, Javier Mariscal, Francisco Rico, Jordi Herralde, Valentí Puig, Isabel Coixet (en su última entrevista con Anna Grau se vuelve a acoger a sagrado con Europa como aspiración, sin atreverse a nombrar a la España democrática) y Josep Ramoneda, además de los ya citados, han estado demasiado tiempo callados, y cuando han dicho algo no parecen estar dispuestos a tomar partido contra el mal. Sean bienvenidos, no obstante, al ágora de la duda.

Me dijeron:

O te subes al carro

o tendrás que empujarlo.

Ni me subí ni lo empujé.

Me senté en la cuneta

y alrededor de mí,

a su debido tiempo,

brotaron las amapolas.

Gloria Fuertes.

A veces el arte, la irresistible fuerza de palabras hermosas, adornan y justifican la comodidad, el temor, incluso la cobardía. "Para que triunfe el mal - terció Burke - solo hace falta que los buenos no hagan nada".

P.D. Sabino Arana o el Doctor Robert fueron contemporáneos de Miguel de Unamuno, allá por los finales del XIX. Los primeros defendieron posturas xenófobas, el segundo las combatió. Parece que el contexto histórico no aplasta a todos por igual. En estos tiempos de adaptación al paisaje, unos hicieron oír su voz: Santiago Trancón, ya en 1981 (Por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña), Félix de Azúa también en 1981 (El Titanic), o Albert Boadella, en 1994 (El Virus), y otros colaboraron con el statu quo: Pepe Rubianes (Carta abierta a Pepe Rubianes) o Isola Passola (L'endemà, un insulto a la inteligencia). Nadie podrá alegar desconocimiento, aunque les sobre pluma para adornar la ausencia.

A escasos días del 1 de Octubre, la obscena sarta de mentiras y puñaladas contra el Estado de Derecho de Puigdemont, Junqueras y TV3, nadie debería consentir que cientos de miles de catalanes bien intencionados, pero tremendamente manipulados, los conviertan en carne de cañón contra el resto de ciudadanos.