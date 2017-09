¡Toma estacazo! Fríen a zascas a Lluís Llach por confundir la bandera de Provenza con la de Cataluña

"De ridículo no se regresa jamás", dijo Juan Domingo Perón, referencia política de primer nivel de Íñigo Errejón. Pues el catantautor separatista Lluís Llach va y viene con billete de ida y vuelta. El diputado de Junts pel Sí vio unas banderas con los colores de la senyera en el Estadio Olímpico de Marsella y emocionado tuiteó:

Estadi Olympique de Marseille, allà també pensen en nosaltres. Seguim!!! 😊🌹 pic.twitter.com/XZaUShU5I8 — Lluís Llach (@lluis_llach) 25 de septiembre de 2017

Se ve que no había tomado la medicación porque acto seguido tuvieron que recordarle a este memo que esos colores eran de la bandera de la Provenza francesa y no de su amada Cataluña. El cachondeo fue brutal. Un 'estacazo' bien merecido a este trovador sectario que amenazó en su día a los funcionarios que no se sometieran a la "legalidad catalana"

Es la bandera de la Provenza, pero quien no se consuela es porque no quiere. pic.twitter.com/hIXqbZxCwr — Bravo (@abravo__) 25 de septiembre de 2017

Eso le valió que el corresponsal en Madrid de Libération, François Musseau, titulase "De cantante amenazado a diputado amenazante" comparándole con los censores del franquismo.

El diputado gerundense es una de las voces más furibundas a favor del separatismo y no duda de tachar al Estado español de ser un "cáncer" que "ha interpretado y reinterpretado la historia falsamente de arriba abajo".

El Zasca a Llach se ha escuchado hasta en Marsella. 😂😂😂 https://t.co/nbUD8OuNXL — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 25 de septiembre de 2017

Aquí los jugadores del Galatasaray también se acuerda de nosotros con su camiseta y cantando els segadors... pic.twitter.com/rZiN8uVUHM — Perikator RCDE (@perikatorRCDE) 25 de septiembre de 2017