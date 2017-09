ETA aplaude el desafío de los independentistas catalanes y anima a los proterroristas a replicarlo en el País Vasco

Los asesinos de ETA ponen el ilegal procés por la independencia de Cataluña como ejemplo de lo que debería hacerse en el País vasco.

La banda terrorista considera que el desafío soberanista de la Generalitat deja "muchas lecciones" para activar un movimiento similar por los vascos.

En su último comunicado, difundido a solo cinco días del referéndum ilegal en Cataluña, ETA apuesta por emprender exclusivamente por "medios civiles y democráticos" un proceso vasco hacia la independencia en el que esta organización se mantendría como un mero observador.

La organización terrorista propone seguir en Euskadi la senda marcada por Cataluña y poner en marcha un movimiento popular que, "más allá del reconocimiento del derecho a decidir", debe culminar con la convocatoria de un referéndum por la soberanía vasca.

En el comunicado que ha remitido al diario Gara, ETA señala que "no pretende ejecutar tutela alguna" en ese proceso porque es "perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene" la organización terrorista "no será un agente principal".

La banda terrorista constata que el Estado sufre "un problema de carácter estructural" por efecto del "último crack económico" y las crisis "política, institucional, social y territorial", hasta "dejar a la vista las grietas del régimen del 78".

ETA sostiene que las multitudinarias protestas callejeras que se dieron en el conjunto de España, en alusión a los movimientos del 15-M que después dieron origen a la aparición de Podemos, y las posteriores elecciones generales no lograron "por desgracia" democratizar el Estado, por lo que "a día de hoy el proceso catalán es la realidad principal que puede quebrar ese régimen".

"El procés constituye un proceso en favor de la democracia, puesto que al no haberles permitido una vía democrática para aspirar a la independencia, al final han tenido que emprender un camino independentista para acceder a la democracia".

ETA invita a seguir ese ejemplo en Euskadi dado que "la brecha entre Euskal Herria y España es más grande que nunca".

Critica al PNV por ofrecerse como "muleta" de un Gobierno español "conservador y podrido", y considera "lamentable" y "vergonzoso" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya puesto en duda las garantías del referéndum convocado por las instituciones catalanas.

No obstante, indica que la "necesidad de cambio resulta evidente", por lo que "todos aquellos que realmente crean en ello" no tienen "excusas para no ponerlo en marcha".

La banda apuesta por abordar un proceso con el pueblo como "protagonista" y "con la acumulación de fuerzas y la activación popular como ingredientes fundamentales".

Para lograr que esta vía se decante hacia la independencia, propone hacerlo "solo desde medios civiles y democráticos".

En ese escenario, ETA añade que no tiene la intención de "dirigir, garantizar o juzgar ese proceso como pueblo tan necesario", pues es "perfectamente consciente" de que en ese nuevo ciclo político la organización terrorista "no será un agente principal".

