Las lágrimas de un cínico: el 'Mesías' Piqué llora por Cataluña ante la prensa para que todo el mundo sepa cuánto sufre su pueblo

Gerard Piqué puso el broche de cinismo perfecto a su particular campaña del 1-O, que había comenzado varios días animando a través de su Twitter a la gente a votar en el referéndum ilegal convocado por el Govern de la Generalitat--La independencia de Cataluña genera una guerra en el vestuario con Piqué antes del Barça-Las Palmas--.

Este domingo 1 de octubre de 2017, el central, que había liderado un grupo en el seno del vestuario culé para no jugar contra Las Palmas y protestar así por los 'sucesos' acaecidos en Cataluña aquella jornada, compareció ante los medios de comunicación para acabar, emocionado, a lágrima viva--Del llorica de Piqué al salvajismo de Dani Mateo y los rezos de Tamara Falcó: ¿Qué opinan los famosos de lo que ha pasado en el 1-O?--.

El partido se había disputado a puerta cerrada tras la negativa de la Liga a suspenderlo y el temor del club a perder seis puntos. Por las miles de personas que se quedaron fuera, entre ellos, varios aficionados canarios que habían perdido por el camino hotel y vuelo de avión, Piqué no derramó ni una sola gota--El brutal mensaje de Albert Boadella a Piqué para que tomen nota todos los adoctrinados por la independencia --.

Informa @tjcope En el Barça había 2 bloques Uno encabezado x Pique q no quería jugar Otro x Messi q quería jugar Al final se jugó

La decisión de Julen Lopetegui de convocar a Piqué tras haber animado a votar en el reférendum provocó el clamor de la afición española e hizo temer los peores augurios que se cernían sobre los acontecimientos. El jugador, acudió por la mañana a votar en el ilegal 1-O y por la tarde lideró a un sector del vestuario para no jugar ante Las Palmas--España es un clamor contra Lopetegui por convocar a Piqué tras sus palabras sobre el 1-O--.

Tras vencer al conjunto canario por 3-0 ante un Camp Nou vacío, el azulgrana compareció ante la prensa y montó su numerito:

Cuando se vota, se puede votar que sí, que no o en blanco, pero se vota.

En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, y creo que esto es un derecho que tenemos que defender con todas las de la ley.

Soy y me siento catalán, y me siento orgulloso de la gente. En estos años, ha habido manifestaciones pero no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado.