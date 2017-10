Puigdemont y Junqueras se van patas abajo y Podemos les limpia el culo

Un real bofetón que les ha vuelto a la realidad, y que les borra de golpe y porrazo la sonrisa. El mensaje del Rey Felipe VI señalando la "deslealtad inadmisible" de las autoridades catalanas y su afirmación de que el Estado no tolerará semejante desmán, han dejado a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a los pies de los caballos y temblando de miedo. (Puigdemont asegura a la BBC que declarará la independencia "en cuestión de días").

Y aunque la izquierda más rancia ha cerrado filas en torno a ellos, poco pueden hacer con la que se les viene encima excepto patalear y mancillar el nombre del monarca. (El inquietante detalle escondido detrás del Rey que no se descubre de golpe y porrazo).

Así, aunque no hubo comparecencias oficiales de los principales líderes del procés tras los demoledores seis minutos en la intervención televisiva, -al menos hasta ayer noche- los responsables de las plataformas secesionistas y los más mediáticos diputados de ERC, como Gabriel Rufián y Joan Tardá, saltaron al cuello en Twitter para valorar de forma miserable y pérfida el mensaje. (El Rey insta a Rajoy a restaurar el orden: "Los legítimos poderes asegurarán el Estado de Derecho en Cataluña").

Y, cómo no, ha hecho lo propio el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha respondido al monarca con un: "No en nuestro nombre".

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre

Las manifestaciones a la BBC del presidente de la Generalitat, grabada antes del discurso del Rey: "El Govern tiene previsto declarar la independencia de Cataluña en cuestión de días", le ha pillado a contrapié, y junto a él han tropezado los mentados en lo que se anuncia como un batacazo de proporciones épicas.

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha reaccionado, por ejemplo, preguntándose:

On era Felip VI quan la violència d'estat va ferir 800 votants? On és cada cop q el TC vulnera la voluntat democràtica d Catalunya? #memòria pic.twitter.com/4jitrf6smt

"¿Dónde estaba Felipe VI cuando la violencia de estado hirió a 800 votantes? y ¿dónde está cada vez que el TC vulnera la voluntad democrática de Cataluña?", adjuntando en su cuenta de Twitter la imagen del Rey cuando era niño saludando a entonces jefe de Estado Francisco Franco y junto a su padre, Juan Carlos I.

Por su parte, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián indentificó el mensaje del Rey con el discurso del PP."FeliPPe", ironizó en un mensaje de su cuenta personal de Twitter.

En otro tuit, el también diputado Joan Tardà ha escrito: "Felipe VI digno de Felipe V", después de que el rey dijera textualmente que el Estado debe asegurar el orden constitucional ante quienes quieren quebrar la unidad de España.

El senador y dirigente del PDeCAT, Joan Bagué, criticó el mensaje real de esta forma: "Hoy el rey ha dejado de considerarnos como conciudadanos". "No ha hecho ni una referencia a las 800 víctimas del día 1 de octubre por la policía española", añadió.

Avui el rei ha deixat de considerar-nos com a conciutadans. No ha fet ni un esment a les 800 víctimes del dia #1OCT per la policia espanyola