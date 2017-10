La 'Operación Mediación' ya está en marcha: el Gobierno pide perdón por el 1-O y el traidor Trapero no entra en prisión

Si el golpe se desinfla, no es porque el Gobierno de Rajoy lo haya pinchado. Es la gente que ha vencido al miedo y ha salido a la calle con banderas españoles, es por las empresas que han convocado con urgencias a sus consejeros para deicidir salir por patas de Cataluña, es por las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado que se han jugado el tipo ante los independentistas...

¿Quieren saber lo que ha hecho el Gobierno? Lo primero, ofrecer sus disculpas, bajar la cabeza y pedir perdón por los golpes que recibieron muchos ciudadanos catalanes por participar en el referéndum ilegal del 1-O. Eso lo ha dicho el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien con esa cara de cemento que tiene ha dicho:

"Cuando sé que ha habido gente que ha recibido golpes sólo puedo pedir disculpas".

Habla por ti, Millo. Ahora por hacer cumplir la ley hay que pedir disculpas. Que jeta tienes, Enric. ¿Por qué no te vuelves a Unió, donde hiciste carrera como portavoz y te imputaron por el caso Pallerols, hasta que te fuiste cabreado porque no te metieron de número uno en unas listas, y aterrizaste en el PP con una mano atrás y otra adelante.

Albiol ya se ha desmarcado de Millo como quien ve a un leproso. Ya se ve que está en marcha la 'Operación Mediación': tú pides disculpas y yo reculo con la Declaración de Independencia, donde dije digo, quise decir 'mediación'.

Los nacionalistas reculando ante la fuga de empresas y bancos y el Gobierno echando paños calientes, preparando la chequera y avisando a los jueces que a Trapero, nada que ese ni tocarlo. Todo lo que entre vestido de Mosso a la Audiencia Nacional se le abre la puerta al entrar y sobre todo al salir. Si fuera Blesa, Bárcenas o González, a la trena con medidas cautelares, pero si te llamas Trapero...

Todo mientras comienzan a verse amenazas de muerte a políticos (Rivera, Arrimadas, Albiol...) y mensajes escalofriantes pidiendo que vuelva a la ETA.

En uno se reclama que "vuelva ETA" porque "habría que matarlo a él y a su familia", y en el otro se reta a Albiol a acudir sin escolta policial y así "uno de los dos no saldrá". Nada sorprendente teniendo en cuenta que aquí ya dijimos que Cataluña estaba convirtiéndose en el País Vasco.

Mi familia y yo estamos recibiendo varias amenazas de muerte. Las voy a denunciar y pueden tener la seguridad que no me van a callar pic.twitter.com/men7OE0eC6 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 4, 2017

Santi Vila, ese separatista 'moderado' que quiere colocar Soraya en el lugar de 'Cocomocho' ha dicho que el dinero es miedoso. Y tanto, Santi. Tanto que todo lo que se robaron los Pujol se lo llevaron a Andorra. Estos pensaban que los bancos se "iban a pelear por estar en Cataluña" como dijo el inhabilitado Artur Mas.

Mientras a los niños catalanes se les adoctrina en que los policías españoles son muy malos. Íñigo Méndez de Vigo (voy a morderme la lengua para decir lo que opino de este graciosete), portavoz del Gobierno, también agacha la cabeza, "lamenta" y "siente" las cargas policiales del 1-O. "Si hubo incidentes, todos lo sentimos [...] Si las personas sufrieron esas consecuencias, todos lo lamentamos", ha afirmado.

Y atenti con lo que le ha dicho Rajoy a Albert Rivera: No hay "motivaciones jurídicas" para aplicar el 155. No, lo que no hay son huevos.