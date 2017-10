Gabriel Rufián a Ana Pastor: "No descarto ir a elecciones"

Justo antes de conocerse el retraso, por espacio de una hora, de la comparecencia del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gabriel Rufián ha adelantado cuales pueden ser algunas de las líneas maestras del discurso del golpista en el Parlament.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha señalado a Ana Pastor que la convocatoria de unas posibles elecciones en Cataluña no está descartada, y es una de las posibilidades que maneja Puigdemont a la hora de dirigirse a la Cámara:

Creo que no, pero es una de las posibilidades que están sobre la mesa. Mi información es que no, pero no lo descarto.