"Cuando compras la independencia en Aliexpress vs. cuando la recibes"

En La Vanguardia no entienden nada. Se han quedado fríos. ¿Qué ha hecho exactamente Puigdemont?: ¿Una proclamación de independencia?, ¿una declaración de intenciones para el futuro?, ¿un ejercicio retórico?, ¿un desafío al Estado?, ¿una provocación a Rajoy?, ¿una marcha atrás?, ¿otra estratagema para prolongar el proceso? El conde de Godó está en paredero desconocido.

Lola García, que tampoco se sabe lo que es, porque ahora habla como una 'indepe', dice que: Seguramente es un poco de todo ello. Es una proclamación de independencia si provoca la reacción contundente del Gobierno central. Es una declaración de intenciones futuras porque, aunque la Moncloa no se la creyera, anuncia la pretensión de continuar por el mismo camino. Es un ejercicio retórico porque nadie tiene claro qué diantre ha declarado con precisión el president. Es una provocación a Rajoy...

Antoni Puigverd, que no sabe qué decir cuando le piden que no hable de lo mal que lo pasó en el franquismo, dice que "sólo dio un vuelco retórico y sutil. Puigdemont no ha declarado la independencia, sino que, como le dijo Iceta, se ha limitado a suspender una declaración de independencia que no había ni siquiera formalmente formulado. No ha querido ir más allá. Todo lo supedita a una salida negociada".

Puigverd habla de Tusk, porque su ventrilocuo es Enric Juliana, que con su hipocresía de sacristía nos quiere hacer creer que fue ¡Donald Tusk! el que paró el golpe. "El polaco (casubo) Tusk pidió a Puigdemont que frenase, y Puigdemont frenó, con una perífrasis que se presta a interpretaciones diversas: declaración diferida, declaración aplazada, declaración suspendida".

Claro, de estadista a estadista, me la envaino pero porque me lo pide Europa entera. Qué épica tiene ser independentista, cada día es histórico, y lo que ha sido histórico es su cobardía congénita. Como dijo el general Batet a Lerroux, "ya verás como con un par de cañonazos, huyen por las alcantarillas. Yo a estos me los conozco".

Cuando compras la independencia en Aliexpress vs. Cuando la recibes. pic.twitter.com/aKCMdYSYzq — LarrySion (@LarrySion) 10 de octubre de 2017

"Independentistas. Los catalanes más gilipollas que los corsos".

"Exigimos un debate". Portada de Charlie Hebdo vía @JPBellido pic.twitter.com/6lhXMwDY7W — Javier Albisu (@javieralbisu) 10 de octubre de 2017