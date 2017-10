Fabuloso ataque de Joaquín Sabina a los medios extranjeros por distorsionar la verdad del 'procés' catalán

"No es Cataluña contra España, es Cataluña contra Cataluña". Lo ha dicho alto y claro el cantante Joaquín Sabina, poco sospechoso de ser un 'facha', por cierto, a la hora de mostrarse contrario al desafío independentista que comandan Carles Puigdemont y los suyos--Joan Tardá (ERC) llama "facha" a Joaquín Sabina y vomita bilis: "¡Qué asco!"--.

Sabina se ha unido así a su colega Serrat, al que le pusieron de vuelta y media sus conciudadanos por manifestar su rechazo al referéndum unilateral, y ha atacado con saña a quienes buscan dividir a los españoles--Joaquín Sabina, Luis Goytisolo... ya son 4.000 las personalidades adheridas al manifiesto '1-O Estafa Antidemocrática'--:

Los mayores males que ha sufrido Europa han sido por culpa del nacionalismo. Estoy radicalmente en contra de aquello que quieren hacer una patria más pequeña teniendo ya una tan grande.

El cantante jienense habló de la independencia desde Quito, la capital ecuatoriana, donde actuará como parte de su gira internacional 'Lo niego todo'--"Traidor", "renegado", "nazi"...los 'catabasunos' acosan y ofenden a Joan Manuel Serrat por criticar su referéndum--.

En un coloquio con la prensa, el asunto catalán acabó saliendo a la palestra y ahí Sabina habló claro--Antonio Burgos: "Sin moverse de su sitio, Serrat ha ido directamente de progre a facha"--:

No no soy un político ni un opinador político. Soy un ciudadano que se preocupa por las cosas que pasan en mi país--Desde lo de Serrat los famosos no osan hablar del independentismo catalán por miedo a las consecuencias--

Esto no es cómo lo están vendiendo y se lee en la prensa extranjera de que es Cataluña contra España, es Cataluña contra Cataluña porque hay familias que no se hablan ya entre ellos y tengo amigos que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles--La histérica Rahola se pone como el bicho del pantano con Serrat y su 'zasca' al patético 1-O--.

Los dirigentes catalanes han dividido por la mitad Cataluña, y esto creo que es lo peor que puede hacer un gobernante--Nunca hemos visto a Iñaki Gabilondo tan cabreado: "¡Los que llaman fascista a Serrat son gilipollas!"--.

También habló del chavismo como ideología ahora que los herederos de Hugo Chávez tienen a Venezuela sumida en el caos--Tremendo palo de Sabina a Sánchez e Iglesias: "Es vomitivo el nivel de los líderes políticos"--: