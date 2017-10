El bravucón golpista Puigdemont amenaza con aprobar la independencia si Rajoy no se sienta a su mesa

Carlos Puigdemont ha vuelto a reírse de todos los españoles, salvo de sus furibundos seguidores y votantes catalanes que persiguen el anhelo de la independencia al precio que sea.

El President de la Generalitat apuró casi hasta el final de la hora establecida (10.00 horas del jueves 19 de octubre) en el segundo plazo del requerimiento establecido por Mariano Rajoy, y lo hizo devolviendo al gobierno de España una carta de lo más insolente y provocadora:

Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre.

Así narra el último párrafo de la misiva enviada por Puigdemont a Rajoy en la que termina por responder a la pregunta que el Presidente le hizo en el requerimiento, sobre si había o no declarado la independencia. El inefable independentista asegura que la declaración no fue votada en el Parlament y por tanto, no declarada, pero a la vez mantiene una amenaza contundente al Gobierno de España de que, si no se sienta en su mesa a pactar las condiciones, procederán con el siguiente paso hacia el abismo.

La carta al completo:

El próximo sábado 21 de octubre de 2017 habrá consejo de ministros extraordinario en el que el gobierno pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal y como explicó en un comunicado inmediatamente posterior a la recepción de la carta enviada por Puigdemont: