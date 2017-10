El tremendo estacazo de la Guardia Civil a Colau por las "agresiones sexuales"

El 'informe preliminar' del Gobierno de Ada Colau, es poco menos que una bazofia. En el mismo, y bautizado como 'Oficina de atención a las víctimas de las agresiones policiales del 1-O', se recoge el testimonio de los dudosos afectados, quienes no han tenido reparos en asegurar que "los agentes se ensañaron con las mujeres con un uso de fuerza aún mayor que contra los hombres", acusando a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de "agresiones sexuales".

José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), tiene su respuesta:

"ADA COLAU Y SU AYUNTAMIENTO DENIGRAN CON SUS FALSAS ACUSACIONES A LOS GUARDIAS CIVILES

AEGC lamenta que la alcaldesa no haya mostrado la misma preocupación por el bulling q han sufrido nuestros hijos por parte de profesores en los colegios.

Ante el informe preliminar presentado por el Ayuntamiento de la señora Ada Colau sobre el SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE AGRESIONES POLICIALES DEL 1 DE Octubre desde AEGC queremos dejar constancia de lo despreciables de las acusaciones que en el se vierten contra nuestros compañeros. Acusaciones muy graves contra unos servidores públicos que solo buscaron el 1-O y buscan ahora dejar en entredicho la profesionalidad de nuestros compañeros. Pero además desde AEGC queremos recordar a la señora Colau que las maniobras realizadas por los promotores del referéndum ya han quedado al descubierto por la prensa española y la internacional. Le refrescamos un poco la memoria, recuerde que la primera denuncia de la que de hizo eco partió de una mujer que afirmó que se le habían roto los dedos uno a uno y que había sido toqueteada. Al final fue cazada en su mentira y ni lo uno ni lo otro.

Afirma el consistorio Barcelonés sobre los guardias civiles y policías que "La violencia ejercida tuvo un marcado carácter sexista. Varias de las víctimas entrevistadas (tanto hombres como mujeres) manifestaron que los agentes "iban a por las mujeres", para remarcar un trato especialmente vejatorio contra ellas e incluso un uso de la fuerza aún mayor. Al menos dos de las víctimas (mujeres) atendidas, a su vez, relataron agresiones sexuales como tocamientos de pechos y de otras partes del cuerpo con violencia acompañadas de expresiones vejatorias como "Puta" o "no me gustan tus pechos"."

Todo ello lo afirman en este informe asegurando a renglón seguido que "Relatos parecidos de al menos dos personas más han llegado a conocimiento del personal del Servicio, sin que por el momento se hayan podido entrevistar directamente a las mujeres afectadas" pero aún así, sin comprobación de ningún tipo han decidido lanzar la acusación y mancillar el honor de unos funcionarios.

Como mujer, y con un cargo con tanta responsabilidad, usted debería ser la primera interesada en que desde su ayuntamiento no se hicieran gratuitamente acusaciones tan graves. Porque atentan contra la dignidad de unos profesionales que además son padres de familia y estas terminarán padeciendo las consecuencias, porque no tenga dudas los hijos de nuestros compañeros volverán a ser señalados, ahora como autores de abusos sexuales.

Los mismos menores por los que no se ha preocupado ni preguntado por su estado tras sufrir bulling en sus colegios por parte de sus profesores. Esos encargados de formales en libertad fueron los que se pusieron a la cabeza del acoso. En cambio ni usted ni su consistorio se han interesado por conocer como se encuentran los menores o si tienen alguna secuela psicológica por la experiencia tan dura vivida. Suponemos que para usted no son importante porque no son independentistas sólo son hijos de guardias civiles.