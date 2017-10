Con esta valentía sale del armario la hija de una líder independentista: "¡Botiflera!"

La llaman 'botiflera', apelativo que dirigen en Cataluña a los que se atreven a pensar diferente, y está hasta las mismísimas narices. El término, que en esos conflictivos lares es sinónimo de traidor a la nación, pero que tiene su origen en la Guerra de Sucesión española (1701-1715) en la que se acabó instaurando la dinastía Borbón frente a los Austrias, bando éste último al que defendía Cataluña y la Corona de Aragón, la trae ya sin embargo al pairo.

Helena Boadas, hija de María Mercé Roca, exdiputada de ERC, guionista de TV3, candidata a la alcaldía de Gerona por los del partido de Junqueras y vicepresidenta de Òmnium, ha decidido mandar al garete al independentismo en un demoledor artículo publicado en el Diari de Girona.

En el mismo, del que se hace eco 'Dolça Catalunya', y bajo el título 'Debajo de una piedra', Boadas explica que la gota que ha colmado el vaso ha sido la consigna que corrió la semana pasada sobre sacar dinero de los cajeros a una determinada hora:

"Escribo este artículo cuando medio país está sacando dinero a los cajeros automáticos para conseguir no sé qué. Ayer, cuando leí esta consigna que llegaba por tierra, mar y aire (en resumen, retirad dinero todos a la vez) lloré y todo. Hoy ya se me ha pasado -no lloro y escribo un artículo, que es más productivo.

No sé si es necesario que diga que la medida es irresponsable porque me parece de juzgado de guardia; teniendo en cuenta que la han seguido miles de personas, seguramente sí. El sistema bancario es muy sensible, inmensamente. Y jugar con eso es jugar con fuego. Por otra parte no se a quién se quiere perjudicar con esta acción. Porque de momento, a día de hoy, los únicos perjudicados son las abuelas que querían sacar dinero para ir al mercado y no han podido porque el cajero no tenía efectivo. ¿Era esta la idea? Si alguien se asusta, cuando vuelva a haber efectivo lo sacará todo para no volverse a encontrar en la misma situación. Supongo que todos vemos el peligro -inmenso- de ello.

Si me quedaba algún gen de la independencia escondido en algún rincón del cuerpo, en los últimos meses ha quedado fulminado. ¿Que no hay fractura social? No; si cuando no eres independentista te escondes debajo de una piedra, no la hay.