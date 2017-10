El 'Retrocès': 'Puchi' se inmola y no convoca elecciones

Tres horas y media de espera para que la política en Cataluña acabe hundiéndose un poco más en el fango del ridículo más absoluto.

A las 13.30 horas de este 26 de octubre de 2017 estaba programada la comparecencia de Carles Puigdemont para anunciar, supuestamente, la disolución del Parlamento catalán y convocar elecciones anticipadas. La cita se retrasó a las 14.30 y unos minutos antes era suspendida la declaración del presidente de la Generalitat hasta las 17 horas.

Y claro, el retraso tenía un motivo, que a 'Puchi' le temblaron las piernas ante la presión de sus socios y de los manifestantes instalados en la plaza de San Jaime y no se atrevió a convocar comicios anticipados.

El presidente de la Generalitat, en una declaración sin preguntas expuso que:

Les informo que en estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones, he considerado la posibilidad de ejercerla y convocar elecciones porque es mi potestad. Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada. Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones si había garantías de normalidad. Mi deber era intentarlo e intentarlo honestamente para evitar el impacto sobre nuestras instituciones del artículo 155, algo fuera de la ley que busca erradicar el soberanismo. No acepto estas medidas por injustas y por esconder la intención vengativa de un Estado derrotado el 1-O.