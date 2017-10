El chantaje al Gobierno del tramposo Puigdemont: inmunidad para él y 'los Jordis'

Dijo este jueves 26 de octubre de 2017, poniendo cara de mártir, que lo había intentado todo con el Gobierno: "He estado dispuesto a sacrificios". Lo que no dijo era que todo había sido un suciochantaje: a cambio de convocar elecciones anticipadas exigía no aplicar el 155; retirar los agentes desplazados a Cataluña, abandonar la vía judicial, y excarcelar al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart. Por la cara. (El 'Retrocès': 'Puchi' se inmola y no convoca elecciones).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha perdido la olla y el norte, e intenta hacer comulgar con ruedas de molino a los perplejos y hartos independentistas que ya no saben por dónde tirar. El 'acuerdo' finalmente, no se habría producido, razón por la cual habría anulado su comparecencia de esa mañana. (La soberana bofetada de Arrimadas al desencajado Puigdemont: "Usted fue elegido a dedo por Mas").

El Gobierno le habría exigido no sólo celebrar elecciones, sino un paso más hacia la legalidad constitucional que incluyese una renuncia explícita a la independencia. (El tuit de Puigdemont del año 2008 que explica su última mamarrachada).

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, lo ha insinuado durante su intervención en el Parlamento catalán. (El consejero catalán de Empresa, Santi Vila, da con la puerta en las narices a Puigdemont).

En este sentido, Albiol ha dicho no entender por qué Puigdemont ha dicho que no convoca elecciones por falta de garantías por parte del Gobierno central, y ha apuntado a estas cuatro posibles demandas.