El extraño "trabajo" de Puigdemont en Bruselas que hace mirar hacia otra parte a Junqueras

Se hace el sueco mirando hacia otra parte, para que no pillarse los dedos. Es el finiquitado vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien a la vez que lanza este bella frase: "Los enamorados de la democracia no se desenamoran por el hecho de que las elecciones las convoquen otros", anuncia que este martes 31 de octubre Puigdemont explicará qué diantres hace en Bruselas. (El abogado belga de los terroristas de ETA asegura que Puigdemont ha contratado sus servicios).

Defiende en una entrevista de TV3, que el presidente cesado, Carles Puigdemont, explicará el "trabajo" que hace desde Bruselas (Bélgica).

"En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo".

Lo ha dicho tras ser preguntado sobre si Puigdemont pretende pedir asilo político. (Game Over, 'Puchi': los golpistas huyen como ratas y Twitter celebra el fin del golpe de Estado).

Junqueras ha añadido que las elecciones convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre son como todos los comicios: "una oportunidad" para defender las ideas, y también ha asegurado que él no dejará de defender las suyas aunque Fiscalía le exponga a hasta 30 años de cárcel.

Ha afirmado que "ahora la gran cuestión es si el Gobierno respetará los resultados electorales" del 21 de diciembre, tras dar por sentado que su partido, ERC, concurrirá a estos comicios.

Junqueras largando en TV3 como si nada hubiera ocurrido, a qué espera gobierno para intervenir a esta cadena sediciosa y golpista — Ernest (@Ernest13280378) 30 de octubre de 2017

En la entrevista, el líder de ERC no ha dicho que no acatará su cese como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha insistido en que el Gobierno central no se le "pondrá fácil" en las elecciones y que el 155 se lleva a cabo con la "intención de perjudicar" aunque "solo podrá aplicarlo 50 días":