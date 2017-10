El Valle de Arán se 'independiza' de los plastas

El pequeño pueblo de Bossòst es uno de los pocos rincones de Cataluña donde cuesta encontrar una bandera de franjas rojas y amarillas con un triángulo azul y una estrella blanca.

La estelada, el símbolo de los independentistas de Cataluña, se asomaba con timidez este lunes por una ventana. Colgada pero doblada, como para dejar constancia de su presencia pero sin llamar mucho la atención, según recoge Stefania Gozzer en BBC Mundo.

Bossòst se encuentra en el Valle de Arán, una zona de 633 kilómetros cuadrados enmarcada en los Pirineos catalanes.

Rodeado de verdes montañas, las casas de piedra con tejados puntiagudos hechos de pizarra, la arquitectura típica de las viviendas que se esparcen a lo largo de esta cordillera, las divide un pequeño río.

Con sus 1.120 habitantes, es el municipio catalán donde los partidos contrarios a la secesión consiguieron más votos en las últimas elecciones regionales. Acapararon casi el 70%.

Mientras en el resto de Cataluña los ciudadanos se enfrentaban a la policía para votar en un referéndum prohibido por la justicia española, en Bossòst, el alcalde, Amador Marqués, apenas recibió quejas de los vecinos cuando se negó a ceder un local para la votación.

"No nos sentimos tan partícipes del proceso catalán porque, en primer lugar, somos araneses y nuestra prioridad es preservar nuestra singularidad e identidad", le dice Marqués a BBC Mundo.

"Y eso se traduce, en muchos casos, no queriendo romper con el resto de España".

Una lengua propia

Así como los catalanes aseguran tener una identidad distinta de la del resto de España, los araneses insisten en que ellos también son "singulares" y diferentes del resto de catalanes.

"Yo me siento más aranesa, lo siento, pero es lo que me he sentido siempre", afirma en la plaza principal del pueblo Lluisa Pedarrós, de 81 años.