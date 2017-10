Los independentistas ganarán en escaños pero no en votos el 21-D

Solo son encuestas y falta más de un mes, pero no suena muy descabellado

Junts Pel Sí ganaría las elecciones al Parlament con entre 60 y 63 diputados, Ciudadanos sería la segunda fuerza con entre 25 y 26 diputados, y le seguirían el PSC (17-19), SíQueEsPot (12-14), el PP (10-11) y la CUP (8-9), según la estimación de voto de una encuesta del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO).

Preguntados por la independencia, el 48,7% de los encuestados quiere un estado independiente, mientras el 43,6% lo rechaza. El sí a la independencia aumenta 7,6 puntos desde la encuesta anterior, realizada en junio, mientras el no baja 5,8 puntos, del 49,4% a 43,6%.

Sumando los votos de JxSí y la CUP por la franja más baja que pronostica el sondeo lograrían juntos 68 diputados, lo que les permitiría mantener por un solo escaño la mayoría absoluta que tienen ahora en el Parlament, ha informado el CEO a través de un comunicado.

En estimación de votos el bloque soberanista (39,7% de JxSí y 6,2% de la CUP) se quedaría por debajo de la mayoría, sin embargo, con un 45,9% frente al 50,9% que sumarían las papeletas de Ciudadanos (18,2%), PSC (13,9%), CSQP (10,5%) y PP (8,3%).

Comparado con el resultado de las elecciones autonómicas de 2015, JxS solo sube una décima (de 39,59% de votos al 39,7), y la CUP cae dos puntos, de 8,21% de papeletas hace dos años a 6,2% en intención de votos ahora. Quienes más suben son CSQP, de 8,94 a 10,5% y PSC, de 12,72 a 13,9%. El PP baja 0,19 décimas, de 8,49 a 8,3%.

Quienes son mayoritariamente partidarios de la independencia, cuando les pregunta si quieren que Cataluña se convierta son los votantes de JxS (92,7%) y la CUP (93,3%), mientras los de Ciudadanos (98,8%), PP (91,7%) y PSC (87,4%) se inclinan por el no.

Menos seguros están los de CSQP: un 55,7% no quiere que Cataluña rompa con España, un 30,4% es partidario de la independencia y un 13,9% no sabe o no contesta.

Junts Pel Sí y la CUP ganarían las elecciones en escaños pero no en votos, según el CIS catalán

Sobre el modelo terroritorial, un 40,2% defiende un Estado independiente, un 21,9% apuesta por un Estado dentro de una España federal y el 27,4% por una comundidad autónoma dentro de España.

Los votantes de JxS y la CUP son los que prefieren la independencia (82,2 y 80,1% respectivamente). Los de Ciudadanos quieren que sea una Comunidad Autónoma (78,1%) y los de CSQP son los que más se inclinan por el modelo federal (57,1%).

El 54,1% de los del PSC apuestan por el encaje de Cataluña en el Estado autonómico.

La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 1.500 personas, con un margen de error de +-2,69% y se ha realizado entre el 16 y el 29 de octubre, por lo que finalizó después de que el Parlament ya hubiera declarado constituida la República.

El 64,6% de los encuestados consideran que Cataluña no tiene el suficiente nivel de autonomía, frente al 23% que cree que es suficiente y el 5,4% que considera que tiene demasiada.