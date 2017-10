Puigdemont habla desde Bruselas: "No estoy aquí para pedir asilo político"

"No estoy aquí para solicitar asilo político, esto no es una cuestión belga. Hemos venido a buscar garantías que el Estado no nos da en Cataluña" ha asegurado en la mañana de este 31 de octubre de 2017 Carles Puigdemont desde Bruselas.

El Gobierno belga le ha negado a Carles Puigdemont una sala y por tanto el ya ex presidente de la Generalitat ha tenido que comparecer en el club de prensa de Bruselas (Brussels Press Club) situado a pocos pasos de las instituciones comunitarias.

Los representantes de la autodenominada República Catalana han intentado que el Gobierno belga les ceda un espacio para realizar la declaración pública que se anunciaba para las 12:30h en la capital de Bélgica.

Puigdemont llegaba puntual a su comparecencia pero luego, para cumplir con los pronósticos, comenzó con un retraso de más de 20 minutos su esperada comparecencia:

Voy a comenzar dando las gracias al Press Club por acoger esta rueda de prensa y a todos ustedes por estar aquí. Todos ustedes muestran interés en el tema. Voy a hablar en catalán, en español y también en francés. Si alguien quiere preguntar en inglés no hay problema.



Quiero ser muy preciso con mis palabras. Reunidos en el Palacio de la Generalitat el viernes por la tarde y con unos datos de fondo y contrastados que indican que el gobierno español planteaba una ofensiva sin precedentes contra el pueblo de Cataluña, una querella del fiscal confirmada ayer con penas que podrían sumar 500 años de cárcel, acompañada de detenciones, ese viernes acordamos priorizar la prudencia y la moderación.



Asumimos que el dialogo era imposible, les quiero recordar que nuestra mano ha estado tendida hacia el infinito. Nuestras propuestas han sido rechazadas por un PP y un PSOE que tienen un problema gigante y que solo quieren afrontar con represión.



El Estado ha reprimido con violencia, contra alcaldes, contra las personas que han ejercido su derecho a voto, a través de demandas contra funcionarios por parte del fiscal general...todo esto nos ha obligado a adoptar un plan de trabajo donde se priorizaba el evitar la violencia porque siempre el dialogo han sido nuestras señas y la de la población de Cataluña.



Hemos adoptado una serie de decisiones como gobierno desde el viernes de acorde con esta línea.



He preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, no se puede construir una República desde la violencia, si esa es la decisión del Estado adelante pero no puede arrastrar con él a lo que rechaza el movimiento soberanista.La querella del fiscal es brutal, pide cárcel preventiva o fianzas abusivas como ya vimos con los dos líderes de Omnium y ANC. Con este punto de vista el gobierno legítimo de Cataluña prioriza cuatro ámbitos que les explico a continuación:

Una parte del gobierno se ha desplazado a Bruselas para evidenciar el problema catalán en el corazón institucional de Europa y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático que se da a día de hoy en el Estado español.

La otra parte del gobierno con el vicepresidente a la cabeza y el jefe de la candidatura de Junts Pel Sí continúa en Cataluña. Ni unos ni otros hemos abandonado nuestras funciones de gobierno y continuaremos trabajando pese a las limitaciones. No queremos escapar de nuestras responsabilidades. No queremos que el 155 desmonte el sistema autonómico catalán y por eso apoyamos a quienes se han quedado en su puesto de trabajo para evitar la demonición del estado institucional catalán.

No nos dan miedo las elecciones ni los retos democráticos. Si quieren legitimar su 155 nosotros le daremos respuesta a él y a toda la comunidad internacional porque votando se resuelven problemas. Hoy, desde aquí, planteo una pregunta a todo el mundo, al gobierno español, ¿van a hacer lo mismo cuando salgan los resultados de las urnas? Insisto, ¿respetarán a las urnas si arrojan una mayoría independentista? Si no hay compromiso por parte del Estado habrá dos clases de votantes, de primera y de segunda categoría.

Termino con dos reflexiones. Les pido a la comunidad internacional que reaccionen, que la causa catalana es la causa de la democracia, la libertad. Y no amparar la violencia de la extrema derecha que nos puede meter en prisión, ese error lo pagará toda Europa.

Al pueblo de Cataluña le pido que se prepare para un camino largo. Quieren que abandonemos nuestro proyecto. Pido un reconocimiento por cada uno de los consejeros de mi gobierno ante la amenaza que se enfrentan, merecen nuestro máximo reconocimiento y les quiero pedir que les deis vuestro máximo calor.

Trabajemos para que el PP, PSOE y Ciudadanos no desmonten las instituciones catalanes e impedir el 155, eso es mantener fuerte y vivo el gobierno legítimo de Cataluña, es en el territorio de la democracia donde somos más fuertes y donde siempre hemos ganado. Cuando nos hemos enfrentado democráticamente, siempre les hemos ganado. Siempre que haya urnas, allí nos encontraremos.

En el turno de preguntas, dijo que:

