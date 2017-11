Los facciosos cortan cables y rompen enchufes para boicotear el acto de Albert Rivera

Enchufes golpeados hasta quedar completamente destruidos y cables cortados para inutilizar toda infraestructura.

Así se encontraron los organizadores del evento su preparación previa pocas horas antes del inicio del mitin.

Eso rezaba un mensaje enviado a los medios ya durante los propios discursos.

Pero no fue sólo una cuestión del directo. La retransmisión a través del canal de YouTube también se vio afectada y no se pudieron seguir las intervenciones de Arrimadas y Cantó.

Además, varios grupos independentistas hicieron acto de presencia durante el acto y entonaron cánticos como "libertad, libertad", "fuera de aquí, no sois de este pueblo" o "no sois bienvenidos", según recoge ElEspañol.

En el plano político, Albert Rivera ha llamado a los catalanes a que acudan a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "recuperar la libertad" y acabar con las "líneas divisorias" trazadas por el "separatismo" en Cataluña.

Rivera ha ironizado con que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que pesa una euroorden de detención, se encuentra "de Erasmus" en Bélgica y le ha reclamado:

"Dé la cara ante la Justicia, no se esconda, no se excuse, no deje tirados a los suyos".