El whatsapp de Millo que ha dejado temblando a Puigdemont: "Inventas cosas que no son ciertas"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha enviado un mensaje al teléfono del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en el que le recomienda "seny" y "tranquilidad" porque nunca le había escuchado tan "exaltado" y "crispado" como hoy, ante lo que le ha retado a presentarse el 21D. (El viaje de los 187 alcaldes en avión privado para su aquelarre belga se pagó con fondos públicosi).

Puigdemont aseguró ese martes 7 de noviembre de 2017, en una entrevista con Catalunya Ràdio en Bruselas, que está "preparado" para ser extraditado a España por la justicia belga y dijo ser consciente de que tanto él como los cuatro consellers huidos "podemos acabar en prisiones españolas", al tiempo que cargó contra Millo:

"No te había visto tan exaltado y crispado. Inventas cosas que no son ciertas y haces afirmaciones que nada tienen que ver con la verdad. Esta situación requiere serenidad y tu aportas lo contrario con estas declaraciones",

empieza Millo en su mensaje telefónico a Puigdemont, al que ha tenido acceso la agencia EFE.

Al respecto, Millo prosigue en su texto:

"Por cierto, me preguntas ‘quién me he creído que soy para hablar en nombre de las instituciones catalanas'. ¿Dices que ni a mí ni a mi partido no nos vota nadie?...¿Dices que hablo en nombre de un golpe de Estado, cuando eres tú quien ha roto con el Estatut y la Constitución? Tú me conoces y sabes quién soy. Yo no hablo en nombre de las instituciones catalanas, lo hago en nombre del Gobierno de España, porque soy el delegado en Catalunya".

"A mi partido lo votan más catalanes y catalanas que a tus socios de la CUP, que hablan en nombre de la Generalitat y te marcan a ti el camino. Yo fui cabeza de lista por Girona y tú no lo has sido. Los catalanes y las catalanas no te han votado nunca a ti como candidato a Presidente de la Generalitat",