El formidable estacazo del filósofo José Antonio Marina a esos universitarios catalanes que van a la huelga pero no quieren hacer exámenes

El filósofo José Antonio Marina ha concedido una entrevista al diario El Mundo y sus palabras han tenido mucha repercusión, colocándose como TT (trending topic, o tema del momento) en Twitter a primeras horas de este 10 de noviembre de 2017.

Marina, especializado en el campo de la educación, mete un estacazo de órdago a todos esos universitarios catalanes que llevan sin pisar un aula desde que comenzó la parte más conflictiva del proceso y que ahora dicen que no han tenido tiempo de estudiar los exámenes parciales:

Marina se muestra también muy crítico con el papel del Estado en todo este despropósito y en concreto con el ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo:

El Estado no ha aprovechado los recursos que tenía para cohesionar la educación. No ha utilizado bien las competencias, ni las conferencias sectoriales, ni la Alta Inspección, ni los consejos escolares, ni la formación de los profesores. Y ha mirado para otro lado cuando le interesaba no enemistarse con partidos nacionalistas porque después les iba a pedir ayuda. Que cada palo aguante su vela.