¡Más morro que un avión! La TV3 compra la gran mentira de la pasajera separatista de Vueling

Ya lo dice el clásico, que la realidad no te estropee un buen titular o, en este caso, una entrevista.

Producciones victimismo independentista, patrocinado por TV3, lo ha vuelto a hacer y además con bastante mala uva: Tras el caso de la mujer que decía que le habían roto los dedos por catalana, ahora toca la pasejera que asegura que la echaron de un avión de Vueling por hablar catalán, algo que ha quedado claramente demostrado que fue una zafia mentira. La echaron por alborotadora -La verdad sobre las expulsadas de un avión por hablar catalán deja a 'Puchi' con el culo al aire-.

Pero, pónganse en ironía 'modo on'. Según la TV3 todo son mentiras de la prensa de Madrid. Ella dejó muy claro la 'creíble' versión de que se limitó a decir 'no' a una petición de que hablara castellano y acto seguido azafata y capitán, 'los muy nazis', la echaron del avión. De hecho, este 15 de noviembre de 2017 Carlos Herrera dejaba muy claras las cosas -Carlos Herrera destroza a los "imbéciles" que se creyeron que Vueling expulsó a dos mujeres por hablar catalán-.

Así fue su relato ante Lidia Heredia en el plató de TV3 el 14 de noviembre de 2017. Y el Gobierno de España deja un día más a su libre albedrío este órgano de propaganda.

Margarita Camps - Llevaba unas cosas, iba a esperar a que la gente pasara para cambiarme de sitio y va a venir la azafata a decirme: "Señora, usted está en la fila de emergencia y lo tiene que subir todo arriba". Y yo le contesté "Sí, no se preocupe, ya lo sé, en cuanto pasen todos las quitaré" y la azafata me respondió "usted a mí me tiene que hablar en español ¿o es que no lo habla?" Y ya dije yo "por ahí no, por ahí no", porque me había demostrado que era visceral. Pasaba una señora que yo ni conocía que le dijo "usted le faltado a esta persona que le ha respondido muy bien y usted está en un vuelo de Barcelona a Menorca". La azafata se marchó y acabo de un rato viene otra azafata y nos dice que el capitán quiere hablar con nosotros. Nos llevan a las dos ante el capitán y este nos dice que le hemos faltado al respeto a aquella azafata. Le dije "Yo no le he faltado el respeto" y el capitán "No, es que ustedes no volarán. Ustedes hoy, no vuelan. Ustedes han perdido el respeto. Se quedan aquí y no vuelan". Le dije "por favor, no". La Guardia Civil nos ha pedido los DNI, yo ya tenía mi maleta facturada tuve que esperar a que volviera a salir por la cinta.

Lidia Heredia - Pero, Margarita, por lo que usted cuenta, usted le dijo a la azafata, es que cuando ella le exigió que hablara español le respondió 'no'. ¿Y ya está? ¿No pasó nada más?

La supuesta víctima, viendo que la trola que iba a meter tenía más dimensiones que el morro de un avión, intentó cortar la entrevista:

Margarita Camps - Yo no quiero hablar más, Lidia, que tengo cuatro hijos...

Pero Heredia necesitaba sacarle partido al montaje:

Lidia Heredia - No, por favor, no deje de atender a sus hijos por mí, Margarita... pero es que... ¿no hubo ningún diálogo? ¿No hubo ni una mínima discusión?

Margarita Camps - ¡No! ¡No! ¡No!

Lidia Heredia - Y el motivo de la expulsión del capitán es haber faltado al respeto a un miembro de la tripulación...

Margarita Camps - Sí, sí, sí.

Lidia Heredia - Y por curiosidad, ¿el capitán le habló en catalán o en castellano?

Margarita Camps - En castellano

Lidia Heredia - Ya, ya, ya.

Margarita Camps - En catalán o en castellano, no me acuerdo, pero yo creo que en castellano.

Y no es nada clara a la hora de responder si ha hablado con la compañía:

Lidia Heredia - ¿Usted ha intentado ponerse en contacto con Vueling? ¿Compró los billetes los ha tenido que volver a pagar? Nosotros estamos intentando contactar con Vueling...

Margarita Camps - A mí me ha llamado el consejo insular de Menorca.

Lidia Heredia - ¿Para interesarse por su caso?

Margarita Camps - Y me han dicho que mi versión era muy diferente a la que les había dado Vueling.

Lidia Heredia - ¿Qué versión dan ellos?

Margarita Camps - Eso no lo sé. Yo no pensaba que esta noticia iba a tener este impacto. Yo no tengo ganas ninguna. yo no tengo ningún problema, no quiero armar ningún follón y que se piensen que soy una persona que por la vida liándola...

Lidia Heredia - Vueling ha dado una respuesta por las redes sociales y lo que dice es que le extraña que haya miembros de la tripulación que no entienda el catalán.

Margarita Camps - Pues no lo sé.

Mayka Navarro - Yo tengo que decir que siempre que he usado el Vueling, me daban las instrucciones en catalán, por la parte que me toca... es el Barcelona-Madrid... sí me lo hacen en catalán...

Margarita Camps - ¡Aquí en Menorca, no! Y yo la uso mucho. Pero bueno yo doy mi versión. No digo nada más.

Lidia Heredia - Pues, Margarita, gracias por dárnosla. Usted lo ha explicado muy claro, señora Camps.