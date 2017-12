Guateque en Bruselas: la 'traición de TV3, cuatro jarros de agua fría y una foto de circo para rematar

Fueron muchos y queda claro que los fanáticos catalanes no han perdido impulso todavía, pero la manifestación independentista y marcha antieuropea en Bélgica tiene 'cara b'.

Pese al innegable éxito de convocatoria, que les permitió reunir a 45.000 personas a cada una de las cuales le debío salir la broma por lo menos por 400 euros, los llegados en avión, autobús o oche para arropar al prófugo Carles Puigdemont recibieron varios jarros de agua fría.

ANC y Òmnium, las organizaciones convocantes, no pudieron efecturar el recorrido que les hubiera gustado. Querían que la marcha atravesara la zona de Schumann, donde están las principales instituciones europeas, pero la Policía belga se negó a que discurriera por ese punto.

Los convocantes esperaban que la televisión pública catalana hiciera de caja de resonancia de su hazaña en Bruselas y retransmitieran ésta en directo para toda Cataluña. Como en una Diada cualquiera (Pillan al exconsejero Turull intentando renovar su pasaporte pese a que el juez le ordenó entregarlo).

Pero se llevaron un chasco inmenso porque no contaron con que, estando en campaña electoral, TV3 y Catalunya Radio no iban a poder manipular a sus anchas porque la Junta Electoral las vigila de cerca.

Asegura David Lozano en 'EsDiario' este 8 de diciembre de 2017 que, sin duda alguna, ésta era una de las claves, ya que con el lema de la manifestación Wake Up! Let's stand up for democracy (Despierta, álzate por la democracia) querían poner de relieve que el independentismo catalán es un asunto europeo.

Pero además, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, borró la sonrisa a los organizadores al recordar algo esencial en democracia:

"Si uno no está de acuerdo con la ley puede cuestionarla y organizarse para cambiarla. Lo que no es permisible en un Estado de Derecho es simplemente ignorar la ley".

Para más inri y desgracia de los exlatados, la "guerra psicológica" de las redes -esa que tanto gustan librar los independentistas catalanes- también estaba perdida.

Un sólo vídeo del vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, dejaba bien clara la "otra" realidad no vista de la manifestación.

Grupos de personas recibiendo a los manifestantes desde los balcones con banderas de España y a gritos del que ya se ha convertido en una suerte de himno de la "resistencia" en Cataluña: el ¡viva España! de Manolo Escobar.

Y el remate, la guinda, el colofón, fue una fotografía que ha desatado la hilaridad, hasta el cachondeo, general.

"Con amigas como esta no te hacen falta enemigos", es el comentario generalizado más suave después de correr como la pólvora una fotografía de Karmele Marchante -que la cronista del mundo rosa ha subido a sus redes- posando alegre junto a Puigdemont con el siguiente texto acompañado de corazones formando la bandera catalana:

"Con el President de la República Catalana en Bruselas".

"¿Es su nueva jefa de prensa?", se preguntaban muchos en las redes sociales.

Pero no todos los comentarios han sido tan amables o irónicos.

Tremendas han sido las críticas y las burlas por semejante apoyo "planetario y universal".