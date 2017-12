El diario 'El Mundo' pilla a los indepes de ERC dando instrucciones para manipular el voto de Arrimadas

Una panda de chapuceros y tramposos. Hablamos de los independentistas catalanes de ERC, el partido del golpista Oriol Junqueras, encerrado por el momento en la c´carcel de Estremera (Ignacio Camacho: "El constitucionalismo, con Cs al frente, tiene muchas posibilidades de ganar... y bastante pocas de gobernar").

Todos los sondeos apuntan a que las elecciones de este jueves 21 de diciembre de 2017 serán cosa de dos: ERC y Ciudadanos (21-D en Cataluña: El bloque constitucionalista CS-PSC-PP ya supera en votos al independentismo).

Y no son pocas las encuestas las que aseguran que los de Inés Arrimadas se impondrán a los republicanos del encarcelado Oriol Junqueras.

Con este panorama, parece que ERC no va a dejar que el frente constitucionalista liderado por Ciudadanos se imponga en votos y está dispuesto a hacer lo que sea necesario... incluso manipular el proceso democrático si hace falta.

Así se desprende de las grabaciones que ha conseguido el diario El Mundo según las cuales hace sólo un par de días, el 18 de diciembre, varias decenas de voluntarios de ERC recibieron un cursillo de hora y media con directrices para la jornada electoral y el recuento de votos con un objetivo claro: garantizar la victoria de Junqueras e impedir a toda costa que Arrimadas pueda arrebatársela.

La encargada de dar el cursillo para desenvolverse en los colegios electorales durante los comicios fue Silvia Sendra, cargo de ERC en el distrito de Gràcia y las instrucciones eran claras: apelar a la cercanía vecinal o comercial de los presidentes de mesa porque:

"Legalmente, no podéis hacer nada, pero con mano izquierda podéis hacer todo. Podéis colocar papeletas, podéis participar en el recuento... En teoría no podríais participar, pero el presidente de la mesa puede ser vuestro vecino o el frutero. Y si os ofrecéis..".

Y si las cuentas no salen... hacer que salgan:

"Si veis que el presidente de la mesa no se aclara para hacer el recuento, llamad a vuestro responsable y él ya hará recomendaciones para que cuadre. No os preocupéis. Hay cosas que no os puedo explicar".