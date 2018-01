Junqueras se cuela por la cara en el belén de su casa utilizando a sus hijos

Ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Parece ser que se le ha ido la olla aún más en su celda de la prisión de Estremera, donde se encuentra desde el 2 de noviembre de 2017 acusado de sedición y rebelión. Y es que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, presume ahora de ser la figura principal en el belén que sus hijos han montado en su casa. Tal cual. Y lo hace usando Instagram:

Aprece así su retrato en lo alto del todo con la siguiente inscripción:

En el belén navideño de la imagen no aparecen eso sí elementos separatistas que sí que se venden en varios establecimientos de Cataluña, como un pesebre portando una estelada y con las figuras tradicionales disfrazadas con la bandera separatista.

Numerosas personas han mandado ánimos a la familia, mientras que otros critican el Belén, por utilizar a los propios niños, y por mostrar esta imagen victimista.

Además, el republicano ha presumido de ser un gladiador. Lo ha hecho en una nueva carta enviada desde la cárcel, que publica este miércoles 'Elmati.cat', en la que ha reivindicado el estoicismo y criticado a los "malos políticos" que imponen su fuerza sobre la democracia.

Cuenta que la cárceles invitan a "cultivar una actitud estoica" y cita un texto del escritor Fernando Pessoa en el que recrea como podría haber sido la educación estoica en la época imperial romana.

manifiesta el republicano, y concluye con otro fragmento:

"Me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me instituyo vencedor".