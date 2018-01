El independentismo catalán prohibió a Víctor Valdés pisar La Monumental mientras fuera jugador del Barça

Aficionado a la Fiesta...hasta que Laporta se lo prohibió. Estaba claro que para jugar en aquel Barça y en el actual, siendo canterano, había que obrar como buen catalán. Y un buen catalán, según la doctrina independentista, nunca podrá ser aquel a quien le gusten los toros.

En el año 2004, cuando Víctor Valdés ya era una realidad en la portería del Barcelona, el canterano culé concedió una entrevista al periodista Tomás Guasch para el diario AS.

En ella, reconocía abiertamente y sin tapujos ser "un buen aficionado a los toros".

La afición me viene por mi abuelo, que me aficionó de chaval, y a mí me siguió interesando la fiesta de mayor. Anteayer tuve la alegría de conocer a Serafín (Marín), mi torero.