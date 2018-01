El pollo de colores en la cabalgata de las 'Magas Republicanas' valencianas: "¡Fulanas!"

A muchos valencianos se les ha atragantado lo de Chelo Sánchez, que representa 'la Igualdad', María Escalona, 'la Libertad', y Laura Belenguer, 'la Fraternidad'. Son las reinas magas, las mismas que han hecho un llamamiento para que este año esté "libre de violencia machista", y un alegato por una ciudad valenciana "segura para los niños e igualitaria" en la que no haya juguetes sexistas. (Joan Ribó: "En Valencia, hay hombres con vulva y mujeres con pene").

Las tres han participado este domingo 7 de enero de 2018 en la cabalgata de las Magas Republicanas de Enero, celebrada por tercer año consecutivo y organizada por la Societat Coral del Micalet, -que ha percibido en el último año 40.000 euros en concepto de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia-, con el objetivo de recuperar el espíritu de la Fiesta de la Infancia que tuvo lugar en esta ciudad cuando fue capital de la República en 1937. (La respuesta de Rufián a una madre católica a cuenta de "darse por el culo" ante los niños).

El desfile, que ha discurrido por el centro de Valencia y que ha concluido en la plaza del Ayuntamiento, donde las mentadas han sido recibidas por el alcalde, Joan Ribó, entre gritos de "paz y cultura", casi acaba como el rosario de la aurora.

Y que no solo durante su recorrido no han sido pocos los que han proferido insultos, sino que han hecho lo propio en este último lugar -entre banderas españolas y valencias- contra un alcalde, Joan Ribó, que no se daba sin embargo por aludido a causa de los gritos "somos valencianos, nunca catalanes" o "España unida jamás será vencida". Menos aún lo han hecho las magas, cuando las han llamado "fulanas".

Esta iniciativa, creada por el actual Gobierno valenciano, formado por Compromís, fue descrita por el propio Ayuntamiento de Valencia como un "evento religioso".