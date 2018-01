Cazan al prófugo Puigdemont dándole al 'amargo' champagne y la 'fría' langosta del exilio

Como escribe David Lozano en 'EsDiario', que es el medio que ha levantado la liebre, no se ve demasiado preocupado al expresidente catalán a días del pleno de investidura: "Vive en el lujo dándole al 'amargo' champagne y la 'fría' langosta del exilio".

Carles Puigdemont pasa estos días en capital belga aparentemente ajeno a los problemas judiciales que le acechan y abstrayéndose de la complicada situación política que vive Cataluña a 3 días del primer pleno del Parlament tras las elecciones del 21-D (El prófugo Puigdemont se descojona del 155 y aquí no pasa nada ).

El prófugo se divertía este fin de semana en un exclusivo restaurante de Bruselas, Carnivore Grill, ubicado en la calle Quai aux Briques 18, junto a la céntrica plaza de Sainte-Catherine.

Tal y como se puede apreciar en la foto que publica en exclusiva ESdiario, el ex mandatario catalán no se ha privado de nada en este caro restaurante y su menú se ha compuesto principalmente, además de otros entrantes, de champagne (no importa que no sea cava catalán) y una suculenta langosta.

Choca la imagen gourmet de Puigdemont pensando en el rancho carcelario de fin de semana que habrán masticado en la prisión sus compañeros golpistas Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez.

Puchi: "Lo primero que voy a hacer es mandar a España a la m..."