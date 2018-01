El prófugo Carles Puigdemont viaja en avión de Bruselas a Copenhague

El prófugoCarles Puigdemont, se encuentra en el aeropuerto Charleroi de Bruselas, donde ha abordado un avión de Ryanair que lo lleva a Copenhague (La Fiscalía amarga la excursión de Puigdemont a Copenhague: pedirá su detención ).

El que fuera líder del PdeCat ha sido invitado a la capital danesa para participar en un debate sobre independentismo en la universidad (La Fiscalía le aclara al prófugo Puigdemont que la inmunidad parlamentaria no le evitará la cárcel).

Eñ fugado expresident de la Generalitat catalana desoye así los dictámenes de la Fiscalía, que anunció recientemente que entre sus previsiones estaba la de reactivar la euroorden de detención sobre el fugado si éste decidía finalmente coger un avión que lo llevase fuera de las fronteras belgas.

Puigdemont agafa el vol cap a Copenhagen. pic.twitter.com/G8HbCDOCqp — Xavi Coral (@xavicoral) 22 de enero de 2018

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, admitió este 21 de enero de 2018 en declaraciones a RAC1 que si su cliente decidía tomar el vuelo de Bruselas a Copenhague el riesgo de detención pasaría a ser «bastante alto», puesto que «el estado español tiene la euroorden preparadísima».

LA FISCALIA AVISA

La Fiscalía española advirtió este domingo que tiene la «intención» de «actuar inmediatamente solicitando al magistrado instructor del Tribunal Supremo que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega», y así poder solicitar a la Justicia danesa «la detención del investigado».

Pese a esta advertencia de la Fiscalía, fuentes del Tribunal Supremo, no creen que el juez instructor, Pablo Llarena, active la euroorden por rebelión, ya que los argumentos que el magistrado esgrimió en el auto del pasado 5 de diciembre -cuando retiró la euroorden- son plenamente válidos para el supuesto caso en Dinamarca.

Es decir, Llarena no quiere que se pudieran dar respuestas contradictorias en un caso de un delito de «naturaleza plurisubjetiva» y, además, en Dinamarca el delito de rebelión no está tipificado como tal desde 1952.

El abogado de Puigdemont en Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas cargó ayer contra la Fiscalía por emitir dos notas de prensa durante el fin de semana y de «manera preventiva»:

«Es insólito. En 34 años de carrera nunca he visto que la Fiscalía haga notas informativas sobre un caso concreto de manera preventiva».

De todos modos, Alonso-Cuevillas recordó que el delito de rebelión no está recogido en los códigos penales de Bélgica y Dinamarca.

Al respecto, también se manifestó este 21 de enero el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista para la cadena Cope. Zoido se alineó con la opinión de la Fiscalía indicando que «si se activara la euroorden y (Puigdemont) se encuentra en Dinamarca», la Fiscalía «actuará» para detener al expresidente autonómico.

Desde el Gobierno, Zoido hizo hincapié en que Puigdemont está «huido de la Justicia española», pero no tendrá «inmunidad, por muy parlamentario» que sea, porque los políticos con acta de diputado tienen que ser responsables de sus actos y decisiones. Inmunidad, vino a decir, no significa impunidad.

Un «conejo asustado»

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada autonómica en Cataluña, se dirigió a Puigdemont, a través de los medios de comunicación, para recomendarle que «se deje de Erasmus por Bruselas y Copenhague a costa de los catalanes» y vuelva a España para asumir que es diputado del Parlament.

La dirigente del PP se mostró contundente y aseveró que el líder de Junts per Catalunya «debe tener muy claro que si no va al Parlament, no va a ser presidente», pese a que hoy será propuesto oficialmente, por parte de Roger Torrent, presidente del Parlament, para la investidura.

Más gráfico se expresó el secretario general de Cs y diputado en el Congreso, José Manuel Villegas, al recomendar a Puigdemont que deje de «correr de un lugar para otro como un conejo asustado» y asuma la responsabilidad de sus actos.