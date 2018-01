¿Quién paga a este guardaespaldas que va pegado al culo del prófugo Puigdemont?

Es fácil reconocerle. Casi siempre traje, bufanda y corbata a cuadros. Mirada azul fuerte, espalda cuadrada. Es la sombra de Carles Puigdemont en Bruselas. También en Copenhague, si se tercia.

Se llama Lluís Escola Miquel, sargento de escoltas de los Mossos d'Esquadra, último patriota de la difunta república. Dispuesto a sacrificar sus "vacaciones" para guardar las espaldas del expresident.

Su involuntaria puesta en portada coincidió con el viaje de los alcaldes independentistas a la capital belga vara de mando en mano. Era 7 de noviembre de 2017.

Un periodista advirtió que Escola lucía una insignia que lo identificaba oficialmente como miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

"No me saquéis, que me metéis en un follón, estoy de vacaciones".