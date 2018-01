El prófugo Puigdemont reconoce que los mensajes son suyos: "Soy humano y a veces también dudo"

Los partidos políticos, con representación en el Parlament de Cataluña debaten este 31 de enero de 2017 qué camino tomar después de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura del profúgo Carles Puigdemont, lo que generó división entre las formaciones independentistas (Puigdemont a la deriva: "Esto se ha terminado, yo ya estoy sacrificado").

Aunque en un vídeo publicado en las redes, el expresidente fugado -en Bruselas, según fuentes policiales- afirmó que "no hay ningún otro candidato posible" y reclamó unidad, en unos mensajes dirigidos al exconseller Toni Comín, divulgados este miércoles en El Programa de Ana Rosa, de Tele 5, se muestra vencido por el Gobierno de Mariano Rajoy (El golpista fugado Toni Comín traiciona a los 'indepes' porque pasa del procés y lo da 'todo por la pasta' ).

El golpista apalancado en Bélgica, intenta de paso reivindicar su condición de periodista para llorar por su intimidad 'violada':

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!