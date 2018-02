Forcadell acojonada con la posibilidad de volver al talego

En esta semana de nuevo terremoto político en Cataluña tras la decisión del presidente del Parlament, Roger T0rrent, de abortar la investidura de Carles Puigdemont y de la soterrada guerra abierta entre Junts per Catalunya y Esquerra, un silencio atronador ha sorprendido a propios y extraños.

Con Torrent en el disparadero, su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, ha mantenido un escrupuloso mutismo tras la decisión de su sucesor de acatar las órdenes del Tribunal Constitucional. Siempre hiperactiva en las redes sociales y frecuente su presencia en TV3 y Catalunya Radio, Forcadell ha permanecido alejada del primer plano político y de los focos mediáticos, según recoge ESdiario.

No passa ni un sol dia que no estigueu al centre del nostre pensament @junqueras i @quimforn 3 mesos privats de llibertat. Continuarem treballant incansablement fins aconseguir la vostra llibertat. Us volem a casa. @LlibertatPresosPolitics