Torrent usa coche oficial y escolta para llevarle una carta de amor a Junqueras

Por todo lo alto, con chulería y usando coche oficial y un escolta de los mossos por si faltara poco. Es el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, que ha visitado este jueves 8 de febrero de 2018 a los líderes independentistas presos en las cárceles madrileñas de Estremera y Soto del Real. (Los chanchullos del avispado Torrent en una incineradora que pueden quemarle antes de tiempo).

Se ha comprometido a "trabajar" y "luchar hasta las últimas consecuencias" para que se respeten los "derechos políticos" de los diputados que están en la cárcel, defender su libertad y "que puedan estar en casa con sus familias". (Torrent se acojona al saber lo que pueden perder él y su mujer funcionaria).

Torrrent, que ha permanecido más de tres horas en la visita a cada prisión, ha hecho estas declaraciones a la prensa tras visitar al expresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y antes de trasladarse a Soto del Real, dentro de la ronda de contactos que está realizando de cara a la investidura del futuro presidente de la Generalitat. También ha visitado al exconseller Joaquim Forn.

A ambos, a los que ve "víctimas de una causa política", los ha calificado como "hombres de paz, de profundas convicciones democráticas y que representan al pueblo catalán.

"Los he visto bien, los he visto enteros y con mucha dignidad, tanta que se empequeñece lo que podamos decir fuera de los muros de esta prisión", ha dicho, para añadir: "Esta reunión no debería haberse celebrado dentro de los muros de una prisión".

Torrent agradece a Junqueras su confianza en una carta

Torrent ha dejado una carta a Oriol Junqueras, que la ha compartido en Twitter: "Gracias por tu carta, tu visita, tu coraje. Alienta a todos a que no desfallezca. ¡Ánimo a todos!", ha escrito.

Missatge de Junqueras:



"Gràcies Roger per la teva carta, per la teva visita, pel teu coratge, per la teva voluntat. M'ha fet feliç veure't! Encoratja a tothom i no defalliu. Ànims a tothom!" pic.twitter.com/aK7i52AIXx — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 8 de febrero de 2018

En la misiva, Torrent agradece al ex vicepresidente de la Generalitat su confianza y su ayuda y le asegura que trabajará para ayudar a todos y que se coordinará con todos para ayudar a Marta Rovira. "Y, sobre todo, que siempre procuraré dignificar la institución que ahora represento", ha prometido.

"Los muros no van a encarcelar las ideas"

"Los muros no van a encarcelar las ideas", ha afirmado Torrent, que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para que Elsa Artadi sea candidata a la investidura como presidenta catalana, a propuesta de Junts per Catalunya, con un papel simbólico del expresident Carles Puigdemont.