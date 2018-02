Un independentista catalán se tatúa la cara de Puigdemont en el culo

Un joven catalán de 19 años (que prefiere ocultar su identidad y la localidad en la que reside) ha decidido tatuarse el rostro de Carles Puigdemont en el trasero, según cuenta movido por la fascinación que le generó primero el envite al Estado del referéndum de independencia el 1-O y su posterior huida a Bruselas.

"Yo no soy independista, para nada. Soy apolítico. Se trata de una broma entre colegas. Lo hago porque me llama la atención su figura", cuenta el joven del tatuaje. "Puigdemont es lo que en mi barrio llamamos un 'Jujas', un tío que te hace la vaina, y eso me hace gracia. Yo creo que le ha tomado el pelo a todo el mundo, desmarcándose del plan. Y eso para mí le convierte en un héroe. O al menos en un referente".

Coreh López, el encargado de realizar el tatuaje de Puigdemont, se mostró muy sorprendido al recibir el encargo. "Cuando me comentan la posibilidad de hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo --asegura Coreh López-- lo primero que pensé fue que era una locura, que no se iba a hacer. Pero la sorpresa ha sido que al final sí que se lo ha hecho".

Fuente: El Periódico/Leer más