El pregonero del Carnaval de Santiago llama puta a la Virgen con ayuda del alcalde podemita

Una actuación indecente y grosera que ha sacado de quicio a los vecinos de Santiago, quienes no dudaron en abandonar la plaza de O Toural en cuanto el descerebrado escritor y dramaturgo Carlos Santiago, empezó a blasfemar sin venir a cuento.

Y es que en su pregón de carnaval habló desde el balcón del tamaño de los testículos del Apóstol Santiago, utilizó la palabra puta para referirse a la Virgen e hizo alusión a determinadas prácticas sexuales al mencionar a la Pilarica, tal y como da cuenta 'El Correo Gallego'.

Todo comenzó el martes 13 de febrero de 2018 a las 20.30 horas, cuando, después del desfile del Meco, Carlos Santiago salió al balcón del Pazo de Bendaña caracterizado como el Apóstol Santiago. Pese a que la sátira y la crítica social son algunos de los componentes habituales en estas fechas, Carlos Santiago parece haber ido un poco más allá para, según denunciaron algunos de los presentes, rozar la grosería y la desvergüenza.

"Fue muy duro y a la gente no le gustó mucho porque fueron críticas muy groseras", afirma uno de los testigos.

Otro de los asistentes que se puso en contacto con este diario no duda en denunciar que el pregón fue "una auténtica vergüenza". Añade, además, que el dramaturgo hizo comentarios que estaban muy fuera de lugar, ya que entre el público había familias con niños.

EL ALCALDE SACA LA CARA

Y para colmo de males, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, de Anova-Irmandade Nacionalista (Anova), -una de muchas candidaturas de "unidad popular" formadas por partidos de izquierdas-, y formación apoyada por Podemos, sale ahora a defender el polémico pregón con toda la cara del mundo:

"El pregón hay que entenderlo en el contexto subversivo del Carnaval en el que también cargan contra el alcalde.El humor no tiene por que gustar a todo el mundo, puede molestar. Pero no confundamos eso con los intereses regresivos de algunos. No voy a ceder un metro en esa cuestión".