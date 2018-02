Eva González, el Yuyu y Kiko Matamoros dejan con el culo al aire al faltón de la CUP

El mensaje de Antonio Baños Bonocompain, portavoz de la CUP y candidato por ese partido a la presidencia de al Generalitat de Cataluña que intentaba ridiculizar el acento andaluz y reírse del nivel cultural de quienes viven en el Sur de España ha encontrado su respuesta en más de 1.400 mensajes que le han llegado de forma pública a través de su perfil de Twitter.

Entre esos textos hay muchos anónimos, pero otros son de personas conocidas. Es el caso de la presentadora y modelo Eva González, el humorista Yuyu o Kiko Matamoros.

Ese fue el mensaje que publicó Baños este jueves a raíz de una charla que el periodista Enric Juliana anunciaba junto con el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla en Sevilla para hablar de Cataluña y su situación política.

Debió escocerle al independentista que se charle sobre lo que pasa en su tierra porque su reacción fue una suerte de transcripción fonética de cómo, cree él, hablan los andaluces para ridiculizar a Juliana y su conferencia.

Ante este ataque, la presentadora y modelo Eva González, conocida por presentar programas como «Master Chef» o «Se llama copla» se apresuró a explicarle a Baños lo que pensaba de su mensaje.

«Usted, permítame decirte en perfecto andaluz, es un carajote. Y si no nos entiende bien, dese una vuelta por nuestra maravillosa tierra, que yo le invito a un fino y de paso le explico unas cuantas de cosas», comentó en Twitter la sevillana.

No es la primera vez que Eva González le lee la cartilla a un catalán que pretende faltar al respeto a los andaluces.

Ya lo hizo con el policía autonómico que publicó un vídeo en el que decía que los andaluces pasan tres meses trabajando y nueve en el bar.El periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños atribuyó, este 16 de febrero de 2018, las críticas a su defensa de la independencia de Cataluña.

Con un par y una caradura que espanta, en una serie de mensajes colgados en su perfil de Twitter, Baños ha explicado que su mensaje de era, en efecto, una "burla", pero no del acento de los andaluces, sino de los organizadores de un debate en Sevilla que llevaba por título 'El embrollo catalán'.

Hola! La que se lió ayer, eh? Me dicen que he sido topic. Ole. Ay, perdón. La próxima vez, por favor que no sea jueves porque curro hasta tarde y no me he enteré.

El caso. Me dicen que he ofendido a todo el pueblo andaluz en bloque por uso jocoso del acento Pues venga. ABRO HILO